Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Splošna plovba je na ladjo poslala novo posadko, da je potem ta izplula iz Colomba. Foto: Arhiv Splošne plovbe Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šrilanka: V sumljivih okoliščinah umrl kapitan Splošne plovbe

Posadko zadržujejo v Colombu

24. april 2017 ob 12:21

Koper - MMC RTV SLO

58-letni kapitan čezoceanke Maribor portoroškega ladjarja Splošna plovba je 23. marca umrl na krovu ladje med plovbo iz pristanišča v Singapurju v Colombo.

Njegovo truplo so našli pod reševalnim čolnom, tik opreden se je ladja privezala v Colombu. Ker je obdukcija pokazala, da je umrl zaradi notranjih poškodb in zato v sumljivih okoliščinah, so tamkajšnje oblasti ladjo in posadko zadržale. Splošna plovba pa je na ladjo poslala novo posadko, ladja je nato lahko izplula.

"Tragedijo obžalujemo, kapitan se je komaj vkrcal, na ladji je bil vsega pet dni. Dvomimo, da je umrl nasilne smrti. Verjetno je nesrečno padel, dokler pa preiskava ne bo zaključena, lahko samo ugibamo," je za MMC povedal predsednik uprave Splošne plovbe Egon Bandelj.

Devetnajst pomorščakov, med njimi dva Slovenca, je še vedno v Colombu. V vlogi prič morajo ostali do konca preiskave, odvzeli so jim tudi osebne dokumente. Sodišče naj bi ugotovitve o okoliščinah smrti kapitana sporočile danes, vendar je sodišče zaradi odsotnosti sodnice narok premaknilo na 28. april.

Eugenija Carl, TV Slovenija