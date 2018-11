Reševalci so ugotovili, da je človek umrl. Foto: BoBo Dodaj v

Stroj usodno poškodoval delavca

Delovna nesreča v Ljubljani

10. november 2018 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je okoli 10. ure na Brnčičevi ulici v Ljubljani delovni stroj poškodoval delavca, ki je za posledicami nesreče umrl.

Uprava za zaščito in reševanje še navaja, da so posredovali reševalci, ki so na kraju nesreče ugotovili, da je človek umrl.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

G. C.