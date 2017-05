Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl po trčenju v kapelico

Umrl v ljubljanskem kliničnem centru

1. maj 2017 ob 12:12

Kranj/Šenčur - MMC RTV SLO/STA

Voznik osebnega vozila, ki je minuli torek v Šenčurju zaradi neprilagojene hitrosti trčil v kapelico ob cesti, je v petek v ljubljanskem kliničnem centru umrl.

Voznik je med vožnjo na mokri in spolzki cesti izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v kapelico. Huje poškodovanega so prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer je v petek umrl, so sporočili s plicijske uprave Kranj.



