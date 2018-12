Eksplozija je povzročila škodo tudi na stavbi. Foto: PU Maribor Dodaj v

V Lenartu razstrelili bankomat

Ukradli kaseto z denarjem

2. december 2018 ob 18:23

Lenart - MMC RTV SLO, STA

Na Partizanski cesti v Lenartu so neznanci ob 4. uri zjutraj z uporabo plina razstrelili bankomat in ukradli kaseto z denarjem.

Eksplozija je na bankomatu in bližnjih objektih povzročila večjo gmotno škodo, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Hkrati prosijo vse, ki bi o dejanju in storilcih kar koli vedeli, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

