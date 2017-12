Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Motorist je pri padcu utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. Foto: BoBo Dodaj v

V okolici Brežic umrl motorist

Kraj nesreče so zavarovali gasilci

16. december 2017 ob 13:56

Brežice - MMC RTV SLO, STA

V naselju Pavlova vas v občini Brežice je okoli 10. ure padel motorist. Pri tem je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.

Kraj nesreče so zavarovali gasilci, preminulega motorista pa so odpeljali reševalci, sporoča uprava za zaščito in reševanje.

L. L.