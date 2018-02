Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Okoli 7.30, približno 200 metrov pred cestninsko postajo Dane, so trčila tri tovorna vozila. Zagorel je tovornjak s cisterno, v kateri bi lahko bila nafta. Foto: Pečnik Ladika Erika Dodaj v

V trčenju štirih tovornih vozil so tri zagorela, umrl voznik cisterne z nafto

Avtocesta Gabrk-Fernetiči v obe smeri zaprta med razcepom Gabrk in Sežano

13. februar 2018 ob 10:03,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 10:28

Sežana - MMC RTV SLO, STA

V prometni nesreči na primorski avtocesti na razcepu od Gabrka proti Danam so zagorela tri tovorna vozila izmed štirih, udeleženih v nesreči. Umrl je voznik cisterne, v kateri je bila nafta, ki se je ob trku vžgala.



Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, je bila pred cestninsko postajo Dane zjutraj kolona tovornih vozil. Po prvih ugotovitvah naj bi se voznik cisterne okoli 7.30 približno 200 metrov pred cestninsko postajo zaletel v zadnji del tovornjaka, naloženega z žagovino, ta pa v prazen tovornjak pred njim, ki se je zaletel še v četrti tovornjak pred seboj. Ogenj se je s cisterne razširil na tovornjak z žagovino in na prazen tovornjak pred njim. Tri vozila so zgorela, v požaru kabine cisterne z nafto je umrl voznik tovornjaka.

Ogled kraja nesreče še vedno poteka, zato je avtocesta med razcepom Gabrk in Sežano še vedno zaprta.

La. Da.