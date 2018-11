Policisti zbirajo obvestila o dogajanju. Foto: MMC RTV SLO

Vojaki so bili v času pretepa v civilu, v Selce pa so se pripeljali s službenim vozilom SV-ja

24-letnik se zaradi hudih poškodb zdravi v UKC-ju Ljubljana

16. november 2018 ob 14:58,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 19:32

Pivka - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Policisti so bili ob 2.35 obveščeni o pretepu v vasi Selce pri Pivki, po do zdaj zbranih podatkih je bilo v pretep vpletenih osem pripadnikov Slovenske vojske (SV).

S PU-ja Koper so sporočili, da so ponoči zaradi pretepa posredovali v vasi Selce pri Pivki. V pretep je bilo vpletenih več ljudi, 24-letnega Pivčana pa so zaradi hudih poškodb odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Po najnovejših informacijah Televizije Slovenija je bilo v pretep vpletenih osem pripadnikov Slovenske vojske. Lastnik gostinskega lokala v Selcah Simon Ostanek je novinarki Alenki Bevčič povedal, da se je osmerica že pred pretepom do gostov v lokalu obnašala neprimerno. Eden od pripadnikov Slovenske vojske je ob odhodu iz kuhinje vzel nož. Ko ga je natakarica opozorila, da bo poklicala policijo, jo je zgrabil za vrat in ji zagrozil, da jo bo ubil.

"Ko smo zaprli lokal, so na križišču počakali nekega fanta, vsaj tako domnevam, videl nisem, nihče ni. Tam so ga pretepli in pustili. Nato je čez pol ure prišla policija, fanta so našli v mlaki krvi na cesti," je dodal lastnik lokala Ostanek.

Simon Korez, predstavnik vojske za odnose z javnostmi, je potrdil, da je bilo v dogodek vpletenih več ljudi, za katere se je nato izkazalo, da so zaposleni v Slovenski vojski. Vojaki niso bili v uniformah, ampak v civilu, v Selce pa so se pripeljali s službenim vozilom Slovenske vojske. Podrobnosti za zdaj še niso znane, zato je še prezgodaj govoriti, kako bodo ukrepali, je pojasnil Korez.

Policistiše vedno intenzivno zbirajo obvestila o dogajanju in vpletenih. Zadeva se obravnava kot kaznivo dejanje nasilništva in povzročitve hude telesne poškodbe.

VIDEO Več pripadnikov Slovenske vojske vpletenih v pretep

Sa. J.