Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dow Jones, ki vključuje 30 delnic največjih ameriških korporacij, je zadnji teden pridobil 112 točk oziroma pol odstotka. V petek je pri 21.384 točkah postavil rekordno vrednost. V letošnjem letu je Dow pridobil dobrih osem odstotkov. Foto: Reuters Delnice Zavarovalnice Triglav so se od ponedeljka do petka pocenile za devet odstotkov, saj kupci niso več upravileni do dividende. Ta je najvišja med vsemi blue-čipi, donosnost je kar desetodstotna. Foto: BoBo Avstralska gospodarska rast je bila v prvem letošnjem četrtletju 0,3-odstotna, kar pomeni, da država tam spodaj že 103 četrtletja zapored oziroma 26 let ne pozna recesije. Vse od leta 1991 se namreč ni zgodilo, da bi v AvstralijI BDP padel dve četrtletji zapored. Foto: EPA Frankfurtski delniški indeks DAX30 je v torek pri 12.921 točkah postavil rekordno vrednost, teden pa je končal pri 12.752 točkah oziroma pol odstotka v minusu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Delničarji Krke čakajo odgovore na neprijetna vprašanja

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

18. junij 2017 ob 06:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Wall Street je tudi zadnji teden postavljal rekorde, medtem ko je nafta zdrsnila najnižje po novembru, tako da bo v torek gorivo v Sloveniji spet precej cenejše.

Pregled tedenskega dogajanja na finančnih trgih začenjamo na Ljubljanski borzi, kjer je indeks SBITOP izgubil odstotek. "Padec je predvsem posledica prvega trgovalnega dne brez upravičenja do dividende pri delnici Zavarovalnice Triglav in Pozavarovalnici Sava. Pozavarovalnica Sava je izplačala 0,8 evra bruto dividende, kar pomeni 5,2-odstotno dividendno donosnost. Zavarovalnica Triglav je izplačala večji del dobička in vlagatelje nagradila z 2,5 evra dividende, kar pomeni 10-odstotno dividendno donosnost – najvišjo med družbami na Ljubljanski borzi. Menim, da dolgoročno tako visoka dividenda ni vzdržna in bojim se, da bodo vlagatelji znižanje dividende v prihodnosti sprejeli negativno," je povedal Domen Granda, analitik pri GBD-ju.

Ciljna cena Krkinih delnic 50 evrov

Podražile so se delnice Telekoma in Krke: "Tečaj se je okrepil v pričakovanju dividende. Delničarji Krke nestrpno pričakujejo skupščino, kjer upajo, da bodo dobili odgovore na vprašanja, kako se bo Krka soočila z zaostrenimi razmerami na trgu, ki znižujejo dobičkonosnost podjetja. S predsednikom uprave se želi v povezavi z novo strategijo sestati tudi SDH, največji lastnik podjetja. Ocenjujem, da s trenutno strategijo Krki ne bo uspelo izboljšati dobičkonosnosti in posledično vlagateljem svetujem zmanjšanje deleža v podjetju s ciljno ceno 50 evrov."



Pri Intereuropi že vključena prevzemna premija

Tečaj Luke se je zasidral nad 30 evri. "V Luki Koper lahko konec meseca pričakujemo burno skupščino, saj ima podjetje odlično strateško pozicijo in bi se lahko v prihodnjih letih zelo hitro širilo. Glavna ovira za širitev je, da bi zanjo potrebovala podporo in pomoč ter dovoljenja države pri vzpostavljanju potrebne infrastrukture. Pri delnici Intereurope še vedno odmeva napoved lastnikov iz konca maja, da bodo ponovno začeli prodajni postopek. Delnica Intereurope vztraja pri ceni nad 1,9 evra za delnico in po moji oceni je v trenutnem tečaju že vključena prevzemna premija," meni Domen Granda.

Dow Jones (ZDA) 21.384 točk Nasdaq (ZDA) 6.151 DAX30 (Frankfurt) 12.752 Nikkei (Tokio) 19.943 SBI TOP (Ljubljana) 784 10-letne am. obvezn. donos: 2,16 % EUR/USD 1,1187 EUR/CHF 1,0884 bitcoin 2.540 USD nafta brent 47,21 USD zlato 1.253 USD euribor (6-mesečni) -0,271 %





Izteka se obdobje poceni denarja

Na tujem izstopa nov rekord indeksa Dow Jones. Vlagatelji se očitno niso vznemirjali, ker je Fed v sredo zvišal obrestno mero in napovedal zmanjšanje bilance in še en dvig do konca leta: "Poteza Yellenove je bila razumna in pričakovana. Sama inflacija v ZDA se je sicer kratkoročno znižala, ampak zgolj kratkoročno gibanje inflacije ne sme vplivati na načrt dvigovanja obrestnih mer, saj inflacija pride z zamikom in ameriško gospodarstvo je trenutno v dobri kondiciji kar kaže nizka stopnja brezposelnosti. V smeri dvigovanja obrestnih mer razmišljajo tudi v evropski centralni banki in obdobje poceni denarja se počasi izteka," je še komentiral naš sogovornik.

Wall Street pridobival četrti teden zapored

Dow Jones je teden končal pri rekordnih 21.384 točkah, kar pomeni polodstotni pribitek na tedenski ravni in četrti zaporedni pozitiven teden. V petek Wall Street ni preveč "zmotila" niti 4,6-odstotna pocenitev delnic trgovskega velikana Wal-Marta (posledica novice, da Amazon za 13,7 milijarde dolarjev kupuje Whole Foods) niti podatek o nižjem zaupanju potrošnikov od napovedi. Že v sredo je razočaral obseg majske trgovine na drobno, ki je na mesečni ravni upadel za 0,3 odstotka, kar je največji zdrs po lanskem januarju.

Opec vse bolj brezzzobi tiger

Cene nafte so četrti teden zapored nazadovale. Največji udarec so doživele v sredo, ko so po objavi presenetljivo višjih ameriških zalog naftnih derivatov zgrmele štiri odstotke navzdol. Pri okrog 44,7 dolarjih za sod (159 litrov) je lahka nafta dosegla najnižjo točko po novembru. Od konca maja, ko je Opec za devet mesecev podaljšal dogovor o znižanju proizvodnje, se je cena nafte znižala za več kot dvanajst odstotkov. Dogajanje na terminskih trgih nakazuje, da bi lahko nafta zdrsnila še vsaj za kakšnih deset odstotkov, razen če ne bo Opec, ki postaja vse bolj brezzobi tiger, odločneje ukrepal in naredil konec svetovni zasičenosti s črnim zlatom. Kakor koli, gorivo bo v torek v Sloveniji spet cenejše.



Tomaž Okorn