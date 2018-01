Dogecoin: šala, vredna dve milijardi dolarjev

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dow Jones je v torek nov zgodovinski mejnik pomaknil na 25.439 točk. Med elitno trideseterico delnic so se najbolj, za dobra dva odstotka, podražile Boeingove, na negativni strani pa je izstopal zdrs Intelovih delnic. Foto: Reuters Potem ko je lani januarja kazalo, da bo dolar v primerjavi z evrom dosegel pariteto, se je obrnilo drugače. Dolar je začel izgubljati, tako da je evro trenutno vreden okrog 1,19 dolarja. Pri Goldman Sachsu napovedujejo, da bo ameriška valuta letos še izgubljala vrednost. Foto: Reuters Dodaj v

Novi rekordi v New Yorku, nafta blizu 70 dolarjem

10. januar 2018 ob 08:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Optimizem na delniških trgih ne pojenja. Wall Street dosega sveže rekorde, draži se nafta, nič kaj dobri pa niso obeti za ameriški dolar.

Osrednja borza v New Yorku (NYSE) letos še ne pozna negativnega dneva, indeksu S&P 500 pa v prvih šestih dneh leta že 31 let ni uspel takšen prirastek kot letos, ko se je zvišal že za dobre tri odstotke. Podobno je v Evropi. Frankfurtski DAX30 (13.385 točk) se je včeraj na sto točk približal rekordu. Nafta brent je pri 69 dolarjih za 159-litrski sod na skoraj triletnem vrhu. Podatki kažejo, da se članice Opeca popolnoma držijo zavez o znižanju proizvodnje, nekatere države načrpajo celo manj od dogovora, s čimer s trga počasi res izginja presežna ponudba.

Brezposelnost v evroobmočju na devetletnem dnu

Gospodarski podatki ostajajo spodbudni. Brezposelnost v območju evra je novembra pri 8,7 odstotka dosegla najnižjo raven v zadnjih devetih letih. Brez dela je bilo 14.263 milijona ljudi. Najvišja brezposelnost je v Grčiji (20,5) in Španiji (16,7), medtem ko je brezposelnost v Nemčiji le 3,6-odstotna. Nemčija se lahko pohvali tudi s kar 3,4-odstotno novembrsko rastjo industrijske proizvodnje, kar je največja rast po septembru 2009. Evro se včeraj vseeno ni okrepil, vreden je bil okrog 1,193 dolarja.

Niti Fed ne more pomagati dolarju

Analitiki pri banki Goldman Sachs menijo, da bo dolar podobno kot lani, ko se je njegova vrednost znižala za okrog deset odstotkov, med poraženci letošnjega valutnega trgovanja, in to čeprav utegne ameriška centralna banka kar štirikrat zvišati ključno obrestno mero, kar bi v teoriji moralo biti pozitivno za dolar. A "težava" je v tem, da tudi preostale centralne banke postopno normalizirajo denarno politiko, analitiki pa kot dolarju nenaklonjeno omenjajo tudi politiko Donalda Trumpa.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi 9. januarja:



SAVA RE +2,50 % 16,40 EUR LUKA KOPER +0,99 % 30,50 PETROL +0,87 % 348,00 KRKA +0,70 % 57,20 GORENJE +0,39 % 5,14 ZAV. TRIGLAV +0,33 % 30,00 TELEKOM -0,93 % 85,20 INTEREUROPA -2,88 % 2,02

SunContract v nebo

Bitcoin je ta teden spet pod pritiskom, njegova cena je včeraj zdrsnila na 14 tisoč dolarjev, tako da ima bitcoin spet rekordno nizek delež (tretjinski) v tržnem kolaču vseh kriptovalut, medtem ko so nekatere kriptovalute z vrednostjo manj kot en dolar močno porasle. Omenimo predvsem slovensko platformo za trgovanje z energijo SunContract. Kdor je poleti sodeloval v kampanji zbiranja sredstev (ICO), je mastno zaslužil, saj je en kovanec vreden že več kot 0,60 dolarja. Tudi viberate gre po podobni poti. Potem ko je bila njegova vrednost kar nekaj tednov le okrog 0,15 dolarja, je zdaj vreden 0,70 dolarja.

Je pričakovati vsaj dvakrat višjo ceno ethra?

Pritoževati se ne smejo niti tisti, ki stavijo na ethereum, saj je vreden 1.200 dolarjev. V zadnjem tednu je njegova vrednost poskočila za skoraj 40 odstotkov. Soustanovitelj ethereuma Steven Nerayoff je prepričan, da ima kriptovaluta ethereum lepo prihodnost, saj je zanimanje industrije za to tehnologijo veliko (prednost ethereuma je v tem, da vključuje pametne pogodbe in da je transakcija veliko hitrejša kot pri bitcoinu), v pripravi pa je veliko več projektov kot lani. Po Nerayoffovem mnenju bi vse to lahko pripeljalo do dvakrat ali celo trikrat višje vrednosti druge največje kriptovalute, katere tržna kapitalizacija trenutno dosega 120 milijard dolarjev.

Kapitalizacija dogecoina dosegla dve milijardi

Veliko pozornosti je v zadnjem času vzbudil alt kovanec dogecoin, ki ima v logotipu prikupnega psa japonske pasme šiba inu. Gre za kriptovaluto, ki je leta 2013 nastala kot parodija na bitcoin, njena vrednost pa je v zadnjem času podivjala, tako da je tržna kapitalizacija presegla dve milijardi dolarjev, kar je skoraj toliko, kot znaša tržna vrednost novomeške Krke. Oglasil se je eden od "očetov" dogecoina Jackson Palmer, ki je sicer ekipo zapustil leta 2015. Vrtoglavi rasti se samo čudi in poudarja, da programska oprema pri projektu, ki je v ozadju dogecoina, ni bila posodobljena že več kot dve leti. Prepričan je tudi, da je celoten trg kriptovalut v balonu, ki se bo razpočil.

Tomaž Okorn