Indeks SBITOP je petkovo trgovanje končal pri vrednosti 883,82 točke. V letošnjem letu se je elitni delniški indeks Ljubljanske borze povzpel za skoraj deset odstotkov, še vedno pa je kar 67 odstotkov pod rekordom s konca avgusta 2007, ko je bil SBITOP vreden 2.674 točk. Foto: BoBo Applove delnice so v petek prekinile devetdnevni pozitivni niz, ki je tržno vrednost podjetja na manj kot 70 milijard dolarjev približal meji bilijon dolarjev. Borzni trgi Apple vrednotijo kar trikrat višje kot Exxon Mobil, ki je bil še leta 2010 najvrednejša ameriška korporacija. Foto: Reuters Delnice problematične italijanske banke Monte dei Paschi so se podražile za skoraj 20 odstotkov, ko je podjetje sporočilo, da spet posluje z dobičkom. Elitni delniški indeks milanske borze se je letos povzpel za dobrih deset odstotkov, bančni sektor pa je od začetka leta pridobil skoraj 14 odstotkov. Foto: Reuters Cena nafte vrste brent je v torek v trenutku, ko je Donald Trump odstopil od iranskega jedrskega sporazuma, po načelu "buy on rumours, sell on news" (kupuj ob govoricah in prodaj, ko je novica uradno znana)padla na 73,15 dolarja, a nato je nafta spet začela pridobivati in teden končala pri 77,42 dolarja. Zelo verjetno je, da bo v Sloveniji prihodnji torek (22. maja) gorivo še šestič zapored dražje. Foto: Reuters

Gorenje 12 točk; racija v Koreji zbila bitcoin

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

13. maj 2018 ob 06:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Verjetno bi nekoga, ki od Ljubljanske borze pričakuje večjo rast kot od trga kriptovalut, označili za čudaškega, a zadnji teden so svojih pet minut vendarle dočakali tudi lastniki delnic slovenskih podjetij.

Borzni poznavalci so bili nemalo presenečeni nad novico, da je kitajski Hisense za prevzem Gorenja pripravljen plačati po 12 evrov za delnico. "Napovedana cena je presenetljivo visoka. Očitno odraža željo kitajskega kupca po dostopu do evropskega trga. V samem poslovanju Gorenja je težko najti razloge, ki bi opravičevali takšno ceno," je povedal Aleš Lokar (KD Skladi). Gorenjeve delnice so povzpele za več kot 60 odstotkov, teden so končale pri 11,05 evra, podražili pa so se tudi preostali blue-čipi. V slogu evrovizije 12 točk za Gorenje in vsaj nekaj življenja za trg, s katerega je po finančni krizi odtekla vsa energija. Tečaj Telekoma (izplačal bo skoraj celoten bilančni dobiček, dividenda bo kar 14,30 evra bruto) se je povzpel na 87,20 evra. Indeks SBITOP, ki je v četrtek pridobil 3,5 odstotka (največ po novembru 2008), je pri 883 točkah segel najvišje v zadnjih osmih letih.

V Evropi niz, kot ga ni bilo že tri leta

Tudi tuji finančni trgi so preživeli pozitiven teden, "miru" ni zmotila niti odločitev Donalda Trumpa, da se umakne iz jedrskega sporazuma z Iranom. Še več, cene nafte so porasle, kar je podžgalo rast delnic energetskih podjetij, sektorja, ki je prej zaostajal za trgom. V petek so občutno pridobivale še delnice iz sektorja zdravstvene nege. Vodilni newyorški delniški indeksi so poskočili za dva odstotka in pol, pri čemer sta se tako Dow Jones kot S&P 500 povzpela nad stodnevno drseče povprečje, kar pomeni precejšnjo verjetnost za nadaljnjo rast. Vseevropki delniški indeks StoxxEurope 600 (392 točk) je v zadnjih petih dneh pridobil 1,4 odstotka. Na tedenski ravni je ta elitni evropski indeks že sedmič zapored, kar se ni zgodilo od marca 2015. Frankfurtski DAX30 se je povzpel nad 13 tisoč točk.

Tržna vrednost Appla blizu tisočim milijardam

Ključen razlog za optimizem, ki zadnje dni vlada na finančnih trgih (Dow Jones je v petek pridobival že sedmi dan zapored) so (seveda ob še naprej nizkih obrestnih merah) odlični poslovni rezultati vodilnih korporacij, predvsem ameriških, ki so v prvih treh letošnjih mesecih dobiček v primerjavi z istim lanskim obdobjem v povprečju povečala za 26 odstotkov. Vrednotenja na Wall Streetu so zato spet privlačna, saj se z delnicami, vključenimi v indeks S&P 500, trenutno trguje pri 16-kratniku pričakovanega dobička, kar je najmanj v zadnjih dveh letih. Tudi z Applovimi delnicami se trguje pri 16-kratniku pričakovanega dobička, tečaj je pri 190 dolarjih dosegel nov rekord, tržna kapitalizacija (trenutno 935 milijard dolarjev) pa se vedno bolj spogleduje z magično mejo bilijon dolarjev.

Dow Jones (ZDA) 24.262 točk Nasdaq (ZDA) 7.402 DAX30 (Frankfurt) 13.001 Nikkei (Tokio) 22.758 10-letne am. obvezn. donos: 2,97 % 10-letne slov. obvezn. donos: 1,043 % EUR/USD 1,1947 EUR/CHF 1,19547 bitcoin 8.400 USD nafta brent 77,45 USD zlato 1.320 USD euribor (6-mesečni) -0,271 %

Inflacija v ZDA nižja od napovedi

Ker je strah pred vrnitvijo inflacije letos že povzročil večji pretres na delniških trgih, so vlagatelji težko čakali na četrtkovo objavo podatkov o rasti indeksa CPI v ZDA. Indeks cen potrošnikov je aprila v primerjavi z marcem porasel za 0,2 odstotka (ekonomisti so pričakovali 0,3-odstotno rast), na letni ravni pa za 2,5 odstotka. Največji pritisk trenutno na inflacijo predstavljajo cene nafte, ki so se letos povzpele že za 18 odstotkov, zaradi manjše ponudbe iz Irana in Venezuele ter posledično nižje ponudbe pa bi lahko videli nadaljnjo rast cen črnega zlata. Brez upoštevanja volatilnih cen hrane in energentov je bila inflacija 0,1- oziroma 2,1-odstotna. Finančni trgi so sveže poročilo o rasti cen sprejeli pozitivno. Donosnost ameriške obveznice se je nekoliko znižala, medtem ko so se delniški indeksi povzpeli.

Rast švedske krone, nov padec pesa

Dogajanje na valutnih trgih je še naprej razburljivo, čeprav se je rast dolarja v primerjavi z evrom ustavila, ne pa tudi v primerjavi z britanskim funtom. Ker so pri Bank of England v četrtek obrestno mero pustili pri 0,5 odstotka (trgi so še pred dnevi verjeli, da bodo obresti višje) je funt zdrsnil na večmesečno dno. Švedska krona je v primerjavi z evrom na tedenski ravni pridobila največ po februarju 2010, saj so vodilni pri Riksbank namignili, da je zaradi lepe švedske gospodarske rasti precejšnja verjetnost za zvišanje obrestne mere v jesenskih mesecih. Argentinski peso je glede na dolar kljub novici, da se je Argentina za pomoč spet obrnila na Mednarodni denarni sklad, padel rekordno nizko (na 23,35 pesa za dolar). V prvih enajstih dneh maja je peso oslabel za dvanajst odstotkov.



Slabe novice iz Koreje zbile bitcoin

Kriptovalute so zadnji teden padle, bitcoin za okrog 13 odstotkov, ripple za več kot dvajset. Izgube so bile izrazite zlasti v petek, ko so korejske oblasti zaradi suma goljufij izvedle racijo v eni od največjih kriptomenjalnic v državi. Morda bo boljše čase za lastnike kriptovalut prinesla konferenca Blockchain Week, ki se je v petek začela v New Yorku, na njej pa bosta prisotna tudi James Bullard iz Fedove podružnice v St. Louisu in prvi mož Twitterja Jack Dorsey. Robert Sluymer iz finančne družbe Fundstrat Global Advisors je za CNBC povedal, da bitcoin po takšnih dogodkih pridobiva vrednost, prepričan je tudi, da je najhujše v zadnjem popravku (padec z 19.500 na 6.000 dolarjev) mimo. V četrtek je neodvisna raziskovalna skupina Fundstrat napovedala, da bi lahko do konca leta 2019 bitcoin dosegel 64 tisoč dolarjev.

Tomaž Okorn