Luka Koper: Poškodovano dvigalo bo šlo v razrez

Ocena škode še ni znana

13. junij 2017 ob 08:42

Koper - MMC RTV SLO/STA

Dvigalo v koprskem pristanišču, ki je bilo poškodovano v nevihti prejšnjo sredo, je neuporabno in bo šlo v razrez, so pojasnili v Luki Koper. Končna ocena škode pa še ni znana.

Med nevihto, ki je v sredo zvečer zajela koprsko pristanišče, je močan veter odtrgal vrv ladji za prevoz avtomobilov, ki je bila privezana v tretjem bazenu pristanišča. Ladjo je veter odnesel proti obali terminala za razsute tovore, kjer se je zaletela v obalno dvigalo, ki je pod težo ladje popustilo in se zvrnilo vznak na obalo.

V Luki Koper so že prejšnji teden pojasnili, da je dvigalo staro 26 let, novo pa stane od osem do deset milijonov evrov. Dvigalo je neuporabno in bo šlo v razrez, medtem pa v Kopru čakajo še oceno druge škode na drugi pretovorni mehanizaciji in pregled konstrukcije obale.

V Luki Koper so napovedali, da bo terminal do konca tedna usposobljen za sprejem ladij. Delal bo z zmanjšano produktivnostjo, tj. z dvema namesto s tremi dvigali, kar bo povzročilo dodatne operativne stroške in višje stroške vzdrževanja delujočih dvigal.

G. C.