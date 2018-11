Alok Jha. Foto: Val 202/Maja Ratej Dodaj v

Alok Jha

10. november 2018 ob 20:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če se obrnemo v zgodovino, vidimo, da je šlo najbolje tistim državam, ki so vlagale v znanost, ki so spodbujale dobre ideje in na njih gradile gospodarstvo.



Eden od najbolj prepoznavnih novinarjev mlajše generacije znanstvenega novinarstva v Veliki Britaniji, ki piše za The Guardian, BBC in trenutno za The Economist, pravi, da se je novinarstvo od golega poročanja o znanosti premaknilo k spraševanju o njej. Zakaj počnejo to, kar počnejo? Počnejo to prav? Znanstveni novinarji se preobražajo v preiskovalne novinarje in preverjajo znanstvenike, razkrivajo nepravilnosti, poneverbe, goljufije, Val 202.