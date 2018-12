Angela Merkel. Foto: Reuters Dodaj v

Angela Merkel

7. december 2018 ob 14:27

Hamburg - MMC RTV SLO

Razumeli smo, da konservativno ne pomeni konzerviranja, ampak da ohranimo to, kar nas krepi, in spremenimo to, kar nas ovira.

Nemška kanclerka Angela Merkel ob odhodu z vrha stranke krščanskih demokratov.