Arturo Steffe

2. maj 2018 ob 20:49

Koper - MMC RTV SLO

To je problem celotnega Jadrana. Zdaj so morski tokovi na žalost vse to prinesli k nam. Ne gre za neko novo onesnaženje, ampak za odpadke, ki plavajo že dolgo in krožijo po Jadranu.

Vodja sektorja za varovanje obalnega morja Arturo Steffe o onesnaženju morja med Koprom in Strunjanom.