Huang Xin

21. september 2017 ob 14:44

Peking - MMC RTV SLO

Ti vlaki so tako popularni, da so bile vozovnice za današnje vožnje razprodane že pred tednom dni.

Huang Xin iz kitajske železniške družbe China Railway Corporation potem, ko so šest let po tragični železniški nesreči na Kitajskem spet zvišali najvišjo hitrost hitrega vlaka na progi med Pekingom in Šanghajem na 350 kilometrov na uro. S tem bodo potniki 1318-kilometrsko razdaljo med velemestoma premagali v štirih urah in 28 minutah ter tako prihranili skoraj eno uro časa, STA.