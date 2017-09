Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Igor Samobor Foto: MMC/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Igor Samobor

20. september 2017 ob 09:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kultura in znanost sta edino, kar nas ločuje od drugih. Vse ostalo si postaja podobno. Enaki so nakupovalni centri, tovarne po vsem svetu izdelujejo podobne izdelke ... Če ne bomo vlagali v znanje, bomo samo podizvajalci, kar pospešeno postajamo, in če bomo pozabili še na kulturo, bomo brezimni podizvajalci. To je problem, ki bi moral najbolj skrbeti vladajoče strukture.

Ravnatelj Drame o tem, zakaj je letošnji program njegove kulturne inštitucije izrazito slovenski, MMC