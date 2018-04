Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V kolektivni zavesti imamo močan davek spomina na čarovnice, ki so gorele na grmadi zaradi takšnih stvari, je dejala strokovnjakinja za psihoterapijo Mina Paš. Foto: Dani Modrej Dodaj v

Mina Paš

23. april 2018 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Alkohol je zelo dober "anksiolitik", zato ga ljudje, ki so nervozni, radi malo pijejo, a resnica je takšna, da alkohol, pa tudi druge substance, kot so metamfetamin ali kokain v predelani obliki, človeka odrežejo od samega sebe, utišajo neprijetna čustva, so kot analgetik, kot obliž na gnojno rano.

Zdravnica in psihoterapevtka z Inštituta za psihoterapijo Zajčja luknja, MMC.