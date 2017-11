Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Spomenka Hribar. Foto: BoBo Dodaj v

Spomenka Hribar

4. november 2017 ob 14:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednikova naloga je predstavljati ponos in dostojanstvo nacije na mednarodnem političnem odru, navznoter pa mora paziti na politične ekscese desnice in levice, s ciljem normaliziranja družbene in politične atmosfere za državljansko sožitje ljudi v državi.

Sociologinja o tem, kakšno držo bi moral imeti bodoči predsednik države, Dnevnikov Objektiv.