Vladimir Putin

5. junij 2017 ob 12:01

Moskva - MMC RTV SLO

Imel sem govor. Potem smo govorili o nekaterih drugih stvareh. Potem sem vstal in odšel. Kasneje mi je bilo rečeno: 'Veste, poleg vas je bil ameriški gospod, vpleten v neke stvari. Včasih je bil v varnostnih službah.' To je bilo vse. Dejansko sploh nisem govoril z njim. To so vse razsežnosti mojega srečanja z gospodom Flynnom.

Ruski predsednik je v pogovoru za ameriško televizijo dejal, da je med večerjo leta 2015 v Moskvi komajda spregovoril z nekdanjim svetovalcem ameriškega predsednika za nacionalno varnost Michaelom Flynnom. Ko se je v javnosti pojavila fotografija, na kateri na gala večerji skupaj sedita Putin in Flynn, so se namreč okrepile domneve o tesnejših odnosih, STA.