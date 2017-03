Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kim Džong Un Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zunanje ministrstvo Severne Koreje

4. marec 2017 ob 14:37

Pjongjang - MMC RTV SLO

ZDA bodo spoznale, da bodo morale drago plačati za svoje neutemeljene obtožbe. Minili so časi, ko so lahko ZDA vse povprek stigmatizirale in zatirale države, ki jim niso po volji, medtem ko same kontrolirajo ves svet.

Severnokorejsko zunanje ministrstvo je opozorilo ZDA, da bodo "drago plačale", če jo bodo po umoru polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una v Maleziji ponovno uvrstile na seznam držav, ki podpirajo terorizem, STA.