Na okupiranem Zahodnem Bregu odkrili 2.000 let stare grobnice starih Rimljanov

Grobnice izklesane v živo skalo

17. avgust 2018 ob 18:12

Hebron - MMC RTV SLO

Med cestnimi deli v palestinski vasi Idna blizu mesta Hebron na južnem delu okupiranega Zahodnga Brega so odkrili okoli 2.000 let stare grobnice antičnih Rimljanov. Grobnice so izklesane v živo skalo.

Grobnice se razprostirajo na približno 50 metrih, pokopališče pa so datirali v 1. st., ko je bilo območje del rimskega imperija. Odkrili so jih po naključju med cestnimi deli v palestinski vasi Idna na hribovitem območju.

Na žalost grobnice niso bile nedotaknjene, saj je bilo arheologom takoj jasno, da so grobnice že davno tega izropali tatovi in odnesli vse vrednejše in uporabne predmete. V 32 grobnicah so tako našli zgolj človeške kosti in lončevino, je poročal spletni Artdaily.

"Ta najdba je za nas zelo pomembna, raziskali jo bomo in poskusili ohraniti," je pojasnil direktor oddelka za turizem in starine v Hebronu Taleb Jubran. Grobnice si namreč želijo spremeniti v turistično atrakcijo, medtem ko bodo raziskovali naprej, predvsem kdo so bili tu pokopani in kakšen pomen je imelo to pokopališče v tistem času.

Na območju Palestine in Izraela je sicer ogromno ostankov antičnega Rima, saj je bil imperij tu prisoten dolga stoletja.

G. K.