Italijanski arheologi pod Rimom naleteli na "male Pompeje"

27. junij 2017 ob 14:02

Rim - MMC RTV SLO

Italijanska prestolnica je kraj, tako bogat z zgodovino, da lahko vsako naključno izkopavanje "naplavi" kak nepričakovan arheološki artefakt. Tudi izkopavanja za novo linijo podzemne železnice v večnem mestu je prekinila zanimiva najdba.

Arheologi so v drugi polovici maja v Rimu povsem po naključju naleteli na 1800 let staro okostje sključenega psa: žival je očitno umrla v plamenih ognja, zaradi katerega se je okrog nje sesula tudi stavba iz tretjega stoletja. Na ožgane ostanke strukture so strokovnjaki trčili med rutinskim pregledom deset metrov globokega jaška, ki so delavci zv neposredni bližini Avrelijanovega zidu skopali za potrebe gradnje linije C rimskega metroja.

Kulturno ministrstvo je prizorišče opisalo kot "Pompejem podoben prizor". Kar sama se namreč ponuja primerjava z mestom ob vznožju Vezuva, ki ga je izbruh vulkana v prvem stoletju za večno zaklenil v čas. "Ogenj je v hipu zadušil vse živo, zato si lahko predstavljamo življenje v točno določenem trenutku," je zadovoljen Francesco Prosperetti, ki je na čelu arheoloških najdišč in izkopavanj v Rimu.

Po prvih ugibanjih so ruševine del aristokratske vile, ki je stala ob vznožju bližnjega griča - ali pa morda del kompleksa vojaških barak, ki so jih arheologi deloma že raziskali med prejšnjimi izkopavanji.

Rim ima tako okrnjeno podzemno železnico ravno zato, ker praktično vsak poskus podzemne gradnje razkrije kako novo plast zgodovine ene ključnih svetovnih prestolnic. Med novimi najdbami so denimo mize, lesena ograja za stopnišče, s freskami poslikan del stene in talni mozaik. Iz detajlov bodo lahko arheologi še malo bolje sklepali, kako so Rimljani živeli in gradili v tem obdobju. (Zgodovinarji freske datirajo v obdobje vladarja Setimusa Severiusa, torej na konec 2. in začetek 3. stoletja.)

Ogenj je imel tudi svojevrstno konzervatorsko vlogo: artefakte je utrdil, zato so v odličnem stanju, kakršno je pri izkopaninah le redko. "Še posebej odkritje ožganega lesenega strops je za Rim ključnega pomena," ugotavlja ministrstvo.

A. J.