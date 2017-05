Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koreografa Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek, ki sta zasnovala tudi izbrani projekt Chorus, stojita tudi za predstavo Ejlijen Ekspres, s katero sta se uvrstila na prestižni festival Aerowaves. Foto: Borut Bučinel Poleg razglasitve prejemnikov so v Kinu Šiška objavili tudi nov poziv za predloge za sofinanciranje produkcije kratkega filma. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izkupiček iz Kulturnega evra plesnemu projektu Chorus

Naslednje leto gre podpora produkciji kratkega filma

17. maj 2017 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko so z izkupičkom projekta Kulturni evro v Kinu Šiška v prvih letih podprli glasbeno in intermedijsko ustvarjanje, ga letos namenjajo plesni umetnosti. Med prijavljenimi projekti je komisijo najbolj prepričal plesni projekt Chorus.

Chorus podpisujejo koreografa Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek in režiser Jan Krmelj, ki prejmejo 7.578 evrov, kolikor se je lani nabralo v skladu Kulturni evro. Premierno bodo izbrani projekt predstavili 13. septembra v Kinu Šiška v okviru Spider festivala performativnih umetnosti in v sodelovanju z mednarodnim festivalom sodobnega plesa CoFestival, ki se bo začel le nekaj dni zatem.

Najboljše prijavljeno delo so letos izbirali plesna kritičarka in novinarka Nika Arhar, dramaturg in plesni teoretik Rok Vevar in Mitja Bravhar kot predstavnik Kina Šiška. Prepričala jih je zasnova projekta, ki v ospredje postavlja ter razčlenjuje vprašanje izvora giba in glasu ter skupnosti. Avtorji so zanimanje za medsebojne odnose in odnos do skupnega izkazali že s preteklimi projekti. Režiser Jan Krmelj se je v letošnji sezoni kot režiser predstavil v ljubljanskem SNG-ju Drama s predstavo Utopia, koreografa Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek pa sta se s predstavo Ejlijen Ekspres (koprodukcija Zavod Flota in Plesni Teater Ljubljana) uvrstila na prestižni festival Aerowaves. K sodelovanju v najrazličnejših vlogah, kot svetovalce in soustvarjalce, so avtorji povabili tudi uveljavljena imena slovenskega plesnega in gledališkega prizorišča, med drugim, koreografa Gregorja Luštka, performerje Alexandar Tescha, Saro Janašković, Tejo Modrijan, Kristýno Šajtošovovo, Ivana Mijačeviča, Nejca Osovnikarja, glasbo pa so zaupali Kristijanu Krajnčanu.

Projekt Kulturni evro so v Kinu Šiška zagnali leta 2014, ko so začeli zbirati obvezni samoprispevek v znesku dveh evrov, ki jih prispevajo obiskovalci Kina Šiška, zapisani na listi gostov, novinarskih akreditirancev oziroma so imetniki letnih vabil. Zbrana sredstva so namenjena podpori kulturnih ustvarjalcev oziroma kolektivov, ki v letu prijave niso starejši od 29 let.

Naslednje leto je na vrsti film

Po plesu se obračajo k filmu. Odprt je že nov poziv za predloge za podporo produkcije filma. Z denarjem, ki ga bodo v skladu Kulturni evro zbrali letos, bodo podprli kratek dokumentarni glasbeni film v obsegu od 10 do 20 minut. Nalogo izbora so zaupali komisiji, ki jo bodo sestavljali filmski kritiki Matic Majcen, kuratorka Varja Močnik in predstavnica Kina Šiška Piera Ravnikar. Izbrani projekt bodo premierno predstavili v letu 2018.

