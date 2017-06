Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V društvu že napovedujejo novi Trnfest, ki se bo začel 1. avgusta s koncertom zasedbe Hamo & Tribute 2 Love. Foto: BoBo Kupec si prizadeva pravočasno izvesti vse potrebne postopke, da bi se lahko ustvarjalci jeseni posvetili oživljanju društva. Foto: MMC RTV SLO / Blaž Tišler Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

KUD France Prešeren dobil kupca, Trnfest že v pripravah

Na ta način so se izognili dražbi nepremičnine

26. junij 2017 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po nekajletnem životarjenju društva KUD France Prešeren se je vendarle našel kupec njegovih trnovskih prostorov. Nepremičnino bo kupilo podjetje Don-Sol, ki bo društvu omogočalo najem prostorov pod ugodnimi pogoji. Kot napovedujejo, se za letošnji Trnfest ni bati.

Kot so sporočili z društva, se jim je s pomočjo kupca uspelo izogniti tudi dražbi nepremičnine. KUD France Prešeren je vrsto let organiziral več kot 400 prireditev na leto, ki jih je obiskalo okoli 80.000 ljudi. Potem ko so leta 2013 društvu ukinili podporo javnih sredstev, to ni propadlo, ga je pa to spravilo v dolgotrajno životarjenje, pravijo.

KUD France Prešeren dobiva letos od kupca, ki se mu nakup, zaradi pogojev pri varovanju kulturne dediščine in drugih pogojev, časovno že vleče, tudi finančne injekcije, s katerimi se je uspel izogniti sodni dražbi nepremičnine, ki je bila napovedana za 28. junij.

Novi lastnik bo poravnal dolgove in investiral v vzdrževanje

S prihodnjima najemnikoma – KUD-om France Prešeren in upraviteljem nepremičnine Festivalom slovanskih kultur – si kupec prizadeva izpeljati vse potrebne postopke, da bi se lahko ustvarjalci že jeseni posvetili oživljanju društva ter izvajanju obstoječih in novih projektov. Poleg poravnave dolgov bo novi lastnik investiral tudi v vzdrževanje.

Trnfest odpira Hamo & Tribute 2 Love

Nadejajo se tudi vnovične podpore iz javnih sredstev, saj je, kot so spomnili, ohranitev društva in mednarodnega poletnega festivala Trnfest med prioritetami strategije Mestne občine Ljubljana. Obenem že napovedujejo novo izdajo Trnfesta, ki se bo začela 1. avgusta z otvoritvenim koncertom zasedbe Hamo & Tribute 2 Love.

