Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! "To je svetovna dediščina in v želji po religijskem turizmu lahko pridejo ljudje sem ter si ogledajo te kraje," je ob predstavitvi najdišča povedal pakistanski opozicijski politik Imran Khan. Foto: EPA Budistično najdišče, kraj v bližini Haripurja v provinci Bhamala, je bilo sicer odkrito že leta 1929, zdaj pa nadaljujejo izkopavanja. Foto: EPA Na nedavni predstavitvi izkopanin je Khan dejal, da bi lahko skrb za območja, kot je Bhamala, spodbudila religijski turizem. Foto: EPA Sorodne novice Budi doline Bamijan sta se za en dan vrnila kot hologram Unesco ustavil neavtorizirano obnovo Bud v Bamijanu Dodaj v

Na misiji obujanja raznolikosti dediščine v Pakistanu tudi 1.700 let star speči Buda

Manjšinske skupnosti so v Pakistanu pogosto na udaru

20. november 2017 ob 15:17

Haripur - MMC RTV SLO, Reuters

Pakistan je javnosti predstavil ostanke starodavnega budističnega najdišča, pri čemer je šlo za del pobude za razvoj turizma in projekta spodbujanja religijskega sožitja v regiji, ki ga je skalila tamkajšnja islamska militantnost.

Ostanki starodavnega budističnega kraja v bližini Haripurja v provinci Bhamala so bili sicer odkriti že leta 1929 in veljajo za odraz raznolike zgodovine in kulture te južnoazijske dežele. Zdaj, 88 let pozneje, nadaljujejo tamkajšnja izkopavanja, ta pa so razodela kip Bude, je na predstavitvi najdišča povedal vodja opozicije Imran Khan. "Gre za vprašanje ohranjanja teh območij dediščine, ki so prednost naše države," je dejal Khan.

Buda z najdaljšim spečim staležem na svetu

"Izvira iz 3. stoletja, kar pomeni, da gre za ostanke najstarejšega spečega Bude na svetu," je dodal Abdul Samad, vodja oddelka za arheologijo in muzeje v provinci Bhamala. "Odkrili smo več kot 500 budističnih predmetov in ostanke tega 14-metrskega spečega Bude," je sklenil Samad o kipcu Bude, katerega posnetki pa še niso na voljo. Dotična regija je bila nekoč središče budistične civilizacije, ki se je rodila pod indijskim vodjo Ašoko Velikim (304 pr. n. št.-232 pr. n. št.), vladarjem Mavrijskega cesarstva pred 2.300 leti.

Potreba po dialogu tudi s tršo strujo islama

Khan, sicer predsednik opozicijske stranke Pakistan Tehreek-e-Insaf, na splošno poudarja pomembnost dialoga tudi z islamsko tršo strujo, vključno s talibani. Na nedavni predstavitvi izkopanin je dejal, da bi lahko skrb za območja, kot je Bhamala, spodbudila religijski turizem. "To je svetovna dediščina in v želji po religijskem turizmu lahko pridejo ljudje sem ter si ogledajo te kraje," je dejal.

Khan je sicer precej na kratko odpravil vprašanja glede protestov v pakistanski prestolnici Islamabad, na katerih so zbrani zahtevali tolerantnejšo podobo Pakistana. "To je zelo majhen del tega, kar se dogaja v Pakistanu. Večina prebivalstva želi videti takšne (budistične) kraje."

Nenaklonjenost nemuslimanski dediščini

V Pakistanu so manjšinske skupnosti pogosto tarča skrajnih desničarskih skupin in skozi čas je bilo že več zaporednih vlad nenaklonjenih sprejemanju nemuslimanske dediščine države. Vendarle pa obstajajo poskusi izboljšanja podobe Pakistana, tudi prek zbliževanja z manjšinskimi skupnostmi. Tako je na primer letošnjega januarja tedanji premier Navaz Šarif s svojo vladajočo Pakistansko muslimansko ligo – Navaz (PML-N) zagnal obnovo hindujskih templjev Katas Raj v provinci Pandžab.

Sicer pa si Khanova opozicijska stranka obeta dober izid na volitvah, ki bodo v naslednjem letu, še posebej na račun dejstva, da je PML-N vse bolj na udaru korupcijskih preiskav. Šarif je bil julija zaradi obtožb korupcije prisiljen odstopiti, pakistanski parlament pa je takrat za novega premierja izvolil nekdanjega ministra za nafto Šahida Hakana Abasija.

P. G.