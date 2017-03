Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Z novim ciklom predavanj želijo v Mestnem muzeju Ljubljana predstaviti izkušnje arheologov z raziskav, ki v Ljubljani potekajo zadnjih 30 let. Foto: MGML Drugo predavanje bo namenjeno raziskavam na Kongresnem trgu v obodbju 2009–2011. Foto: MGML Arheolog bo poslušateljem približal, kako poteka njihovo delo, pa tudi kaj nam najdbe povedo o ljudeh, ki so nekoč živeli na območju Ljubljane. Foto: MGML Cikel petih predavanj so poimenovali Arheologija od blizu. Foto: MGML Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov cikel arheoloških predavanj: za začetek najdbe z Ljubljanskega gradu

Od prazgodovine do današnjih dni

14. marec 2017 ob 13:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Arheološka izkopavanja na Ljubljanskem gradu sicer še niso končana, vseeno pa so raziskave, ki tam v sklopu tretje etape potekajo skoraj 30 let, prinesla že marsikatero novo vedenje. O tem bo v Mestnem muzeju Ljubljana na novem ciklu predavanj, posvečenih arheologiji, danes spregovoril Martin Horvat.

Arheolog bo v sklopu novega cikla predavanj, poimenovanih Arheologija od blizu, predstavil pet zgodb z arheoloških terenov ljubljanskih izkopavanj zadnjih 30 let. Začenja z izkopavanji na Ljubljanskem gradu, kjer so v letih 1960 in 1964/65 potekala sondažna izkopavanja, ki pa niso dala pomembnejših rezultatov, 1988 pa se je začela nova faza prenove Ljubljanskega gradu in v tem kontekstu tudi tretja etapa arheoloških raziskav.

Raziskave so bile primarno usmerjene predvsem na grajsko bastijo, ki je v arheološkem smislu pomenila zadnje večje ohranjeno območje znotraj grajskega oboda, kjer so lahko potekale načrtne arheološke raziskave. V sklopu posebne mobilne arheološke ekipe so raziskave potekale na grajskem dvorišču, kjer so bila izkopavanja odvisna od trenutnih potreb pri konservatorskih, restavratorskih in gradbenih posegih.

Potrjeno nahajališče prazgodovinske naselbine

Ker arheološka izkopavanja na Ljubljanskem gradu še niso končana, so rezultati preliminarni, izsledki pa kljub temu skozi kontinuiteto poselitve grajskega griča od prazgodovine do današnjih dni v marsičem dopolnjujejo in pojasnjujejo zgodovino Ljubljanske kotline. Končno so arheološke raziskave potrdile že skoraj ovrženo tezo, da je bila na grajskem griču prazgodovinska naselbina.

Od Kongresnega trga do tržnice

Horvat bo na predavanju predstavil prav rezultate izkopavanj na Ljubljanskem gradu med letoma 1988 in 2007. Zgodbe, ki razkrivajo terensko dogajanje ljubljanskih arheoloških raziskovanj, pa bo brezplačno odstiral še naslednje štiri torke ob 18. uri v mestnem muzeju. In sicer bo 21. marca beseda tekla o Kongresnem trgu med letoma 2009 in 2011, 28. marca o Stritarjevi, Mačkovi in Krojaški ulici, 4. aprila o Njegoševi cesti in Vodnikovem trgu oziroma ljubljanski tržnici ter 11. aprila o Slovenski cesti.



14. marec 2017 ob 18.00: Ljubljanski grad, 1988–2007 21. marec 2017 ob 18.00: Kongresni trg, 2009–2011 28. marec 2017 ob 18.00: Stritarjeva, Mačkova in Krojaška ulica 4. april 2017 ob 18.00: Njegoševa cesta in Vodnikov trg (ljubljanska tržnica) 11. april 2017 ob 18.00: Slovenska cesta





Horvat je v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane zaposlen kot arheolog, kustos za srednji vek ter vodja dokumentacijske službe. Leta je 1987 prevzel arheološke raziskave na Ljubljanskem gradu, poleg tega je rezultate izkopavanj pri prenovi matične stavbe Mestnega muzeja Ljubljana, Turjaške palače, vključil v stalno muzejsko postavitev.

M. K.