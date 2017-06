Poslovil se je filmski in televizijski režiser Rajko Ranfl

Lani je prejel Štigličevo nagrado za življenjsko delo

11. junij 2017 ob 16:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V 81. letu starosti je umrl Rajko Ranfl, filmski in televizijski režiser, ki je deloval tudi kot fotograf, scenarist, direktor fotografije, montažer in novinar Televizije Slovenija.

Rajko Ranfl se je rodil leta 1937 v Šentvidu pri Planini. Čeprav je diplomiral na ljubljanski Ekonomski fakulteti, se je kmalu posvetil filmu. Ustvarjalna pot ga je pripeljala na RTV Slovenija, kjer je v številnih dokumentarnih oddajah portretiral najznamenitejše slovenske likovne in dramske ustvarjalce.

Kmalu je prestopil med svobodne umetnike in nadaljeval z ustvarjanjem igranih in dokumentarnih filmov. Njegov filmski opus obsega skoraj trideset kratkih, večinoma dokumentarnih filmov. Eden izmed prvih, kratki film z naslovom Monstrum, mu je leta 1971 prinesel srebrnega leoparda na festivalu v Locarnu.

Ranfl je režiral pet celovečernih filmov, in sicer prvenec Mrtva ladja iz leta 1971 in Pomladni veter, za katera je napisal tudi izvirni scenarij, sledili so še trije filmi po literarnih predlogah: Živela svoboda in Ljubezen - za slednjega je leta 1985 prejel nagrado Prešernovega sklada - ter film o najstniški ljubezni Ko zorijo jagode, ki se je vpisal v spomin generacij, ki so odraščale od konca 70. let naprej.

Društvo slovenskih režiserjev ga je lani nagradilo s Štigličevo nagrado za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije. Kot so zapisali v utemeljitvi, se je Ranfl "s pretanjenim občutkom za prikazovanje na videz vsakdanjih, preprostih tem, ki jih je znal tako zlahka prestaviti v učinkovito in očarljivo filmsko govorico različnih žanrov in zvrsti, zapisal v zgodovino slovenskega filma".

G. K.