Prebivalci Goriške proti prodaji Laščakove vile: "So stvari, ki niso na prodaj"

Okrog stavbe strnili živo verigo

12. marec 2018 ob 20:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ne znak multikulturnosti Nove Gorice, pač pa je to že več let kulturna sramota našega prostora," je pred začetkom protestnega shoda proti prodaji Laščakove vile, poznane tudi kot vile Rafut, poudaril eden izmed goriških kulturnih delavcev.

Pri vili so se zbrali domačini, ki od novogoriške občine pričakujejo, da stavbo prevzame in jo obnovi. So stvari, ki niso na prodaj, so na transparent zapisali protestniki, ki so se podali do vile po parku, po krajših nagovorih pa okrog vile strnili živo verigo. Z njimi so se strinjali tudi nekateri mestni svetniki, ki so se pridružili listi Goriška.si, ki se je poleg KUD-a Krea podpisala pod organizacijo protestnega shoda.

V načrtu je prodaja na javni dražbi

Laščakovo vilo, ki je v lasti šolskega ministrstva, so že pred leti želeli obnoviti, vendar pa zdaj žalostno propada. Treba bi bilo popraviti vsaj streho, da se ne bi delala škoda v notranjosti vile. Država je v zadnjih mesecih lastništvo vile želela prenesti na novogoriško občino, saj sama ni imela denarja za njeno obnovo, vendar pa je občina zdaj noče. Zato jo načrtujejo prodati na javni dražbi, čemur nasprotujejo prebivalci Goriške.

"Spontan protest občanov proti odločevalcem"

"To je spontan protest občanov proti odločevalcem, ki so dopustili, da je prišlo do te točke, da moramo zdaj na tak način razpravljati o kulturni dediščini," je povedal mestni svetnik iz vrst Goriške.si Klemen Miklavič. Ta protest je po njegovem mnenju uperjen tako proti lastniku Laščakove vile, proti državi, kot tudi proti novogoriški občini, saj bi moralo prav občinsko vodstvo poskrbeti za ohranjanje kulturne dediščine.

Rafutski park je skupaj z Laščakovo vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena razglasil novogoriški mestni svet leta 2003, zato mora ta tudi sprejeti odločitev glede odtujitve. Rafutski park v okolici vile je varovana celota in ni predmet prodaje. Zgornji del parka je v lasti države, spodnji pa v lasti novogoriške občine. Zadnji uporabnik prostorov v Laščakovi vili je bil zavod za zdravstveno varstvo, ki jo je zapustil spomladi 2003. Vse od tedaj so prostori prazni in nezadržno propadajo.

Obnovo so načrtovali že pred leti. Država je kot njena lastnica denar zagotovila, občina pa je pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo. Vendar je bilo treba dovoljenje dopolnjevati z ukrepi za protipotresno varnost, ministrstvo pa je denar leta 2008 namesto za vilo namenilo za poplačilo dolgov Univerze na Primorskem.

Visokošolsko ministrstvo in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti sta imela s stavbo velike načrte. V njej so želeli urediti raziskovalno in študijsko središče novogoriške univerze, prostor pa naj bi dobil tudi Center za evromediteranske študije Emuni.

M. K.