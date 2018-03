Tetovaže besnečega bika, ovce in motiva S na več kot 5.000 let starih mumijah

Najstarejše figurativne tetovaže

4. marec 2018 ob 18:04,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 18:14

Raziskovalci so na dveh starodavnih mumijah antičnega Egipta odkrili za zdaj najstarejše figurativne tetovaže na svetu. Predela nadlakti in rame sta za tetoviranje priljubljena še danes.

Tetovaže so bile s prostim očesom pri naravni svetlobi videti kot temne lise in nič drugega, tako da so raziskovalci z Britanskega muzeja v Londonu in Univerze v Oxfordu šele s pomočjo infrardeče kamere ugotovili, za kaj pravzaprav gre. "Odkritje nam ponuja popolnoma svež vpogled v prakso tetoviranja v antičnih časih starega Egipta," je pojasnil Daniel Antoine, kurator na oddelku za fizično antropologijo v Britanskem muzeju.

Mumija moškega je razkrila, da je imel možak na nadlakti vtetoviranega besnečega bika in ovco, mumija ženske pa je imela linearne motive na nadlakti in tetovažo v obliki črk S na rami. "Lokacija tetovaž na izpostavljenih mestih nadlakti in rame sugerira, da je bila čim boljša vidnost glavni cilj," je poudaril Antoine in nadaljeval, da omenjeno odkritje prve dokaze o tetoviranju v Afriki premika za okroglih 1.000 let nazaj.

Raziskovalci špekulirajo, da bi ženske tetovaže lahko označevale njen status, pogum ali magično znanje, tetovaži moškega pa naj bi simbolizirali možatost in moč. Pred odkritjem zdaj najstarejših figurativnih tetovaž na svetu so bili arheologi prepričani, da so v starem Egiptu tetovirali zgolj ženske, saj je mogoče tetovaže opaziti zgolj na ženskih figuricah tega obdobja.

Preddinastično obdobje starega Egipta

Datacija obeh mumij, ki sta bili izkopani pred 100 leti v bližini egipčanskega mesta Gebelein, ki leži kakšnih 40 kilometrov južno od današnjega mesta Luksor, je pokazala starost med letoma 3351 in 3017 pr. n. št., kar pomeni, da gre za preddinastično obdobje, še preden je pod eno oblastjo Egipt združil prvi faraon.

Najstarejše najdene tetovaže sploh, šlo je za geometrične vzorce, so sicer našli na truplu Otzija, ki je živel pred okoli 5.300 leti in so ga zmrznjenega našli v italijanskih Alpah leta 1991.

