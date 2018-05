Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V preteklih sedmih letih je potekalo že 122 sprehodov, ki se jih je udeležilo več kot 2500 sprehajalcev. Ključno vlogo pri izvedbi sprehodov imajo mestne nevladne organizacije in povezani posamezniki. Foto: Arhiv IPoP – Inštitut za politike prostora Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu hoje po vsakdanjih opravkih in o vplivu pešcev na urejanje mestnega prostora. Organizirajo in vodijo jih prostovoljci, udeležba na njih je brezplačna. Foto: Arhiv IPoP – Inštitut za politike prostora Sorodne novice 19 slovenskih mest vabi, da jih raziščete peš Spoznajte svojo mestno četrt na urbanem sprehodu Dodaj v

Že osmič peš skozi mesta v koraku z urbanimi sprehodi Jane's Walk

V preteklih sedmih letih že 122 sprehodov

3. maj 2018 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z dvema sprehodoma v Celju se začenjajo letošnji urbani sprehodi Jane's Walk: ti so del svetovne akcije, v kateri letos sodeluje 245 mest v 43 državah, med njimi tudi 23 slovenskih.

Poudarjajo pomen hoje in do pešcev prijaznih mest ter njen pomen za vitalna mesta in povezane lokalne skupnosti, so sporočili iz IPOP-a - Inštitut za politike prostora, v katerem sprehode podpirajo že osmič.

Napovedanih je 31 sprehodov v 23 mestih

Svetovna akcija Jane’s Walk poteka od 4. do 6. maja 2018. V Sloveniji je napovedanih 31 sprehodov v 23 mestih, kar je največ doslej: v Celju, Črnomlju, Domžalah, Kočevju, Kranju, Krškem, Litiji, Ljubljani, Mariboru, Miklavžu na Dravskem polju, Novi Gorici, Novem mestu, Piranu, Podčetrtku, Postojni, Ptuju, Ribnici, Sežani, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Tolminu, Tržiču in Velenju.

Večina sprehodov bo potekala sočasno s svetovno akcijo, nekaj organizatorjev pa je prilagodilo termin lokalnim potrebam.

Pobuda Jane's Walk

Pobuda Jane's Walk se je razvila v Torontu v Kanadi, po svetu pa se širi od leta 2009. Posvečena je Jane Jacobs, urbani teoretičarki in aktivistki, ki je pred skoraj 60 leti s knjigo Umiranje in življenje velikih ameriških mest postavila temelje sodobnemu razumevanju mest.

V preteklih sedmih letih je potekalo že 122 sprehodov, ki se jih je udeležilo več kot 2500 sprehajalcev. Ključno vlogo pri izvedbi sprehodov imajo lokalne nevladne organizacije in povezani posamezniki.

Kaj so urbani sprehodi?

Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu hoje po vsakdanjih opravkih in o vplivu pešcev na urejanje mestnega prostora. Organizirajo in vodijo jih prostovoljci, udeležba na njih je brezplačna. Vodja sprehoda v pogovoru poudarja urejenost prostora z vidika hoje, pripoveduje zgodbe o soseski, v pogovor vključuje zanimive goste in spodbuja druge udeležence, da delijo svoja mnenja in opažanja.

Jane Jacobs - prva teoretičarka urbanih sprehodov

Muza urbanih sprehodov Jane Jacobs je v nasprotju s številnimi raziskovalci urbanega življenja, ki so v mestu odkrivali anonimnost, odtujenost in izkoreninjenost, razkrila bogato in raznovrstno življenje na ulici, v parkih in mestnih kotičkih. Večino svojih kritik odtujenega urbanističnega načrtovanja in arhitekture je objavila v časopisih ter arhitekturnih revijah v New Yorku, ter jih celovito povzela v knjigi Umiranje in življenje velikih ameriških mest (The Death and Life Death of Great American Cities, 1961), ki jo imamo od leta 2009 tudi v slovenščini.

N. Š.