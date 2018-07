52 svetovnih premier na festivalu v Sarajevu je "dokaz, da filmarji festivalu zaupajo"

266 filmov različnih žanrov iz 56 držav

31. julij 2018 ob 21:48

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Na letošnjem filmskem festivalu v Sarajevu, ki se bo 10. avgusta začel s filmom Cold War poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega, bodo v sedmih dneh prikazali 266 filmov iz 56 držav.

Pawlikowski, posebni gost sarajevskega festivala, je bil za režijo filma nagrajen na letošnjem festivalu v Cannesu, zaslovel pa je s filmom Ida, za katerega je leta 2015 prejel oskarja za tujejezični film.

Nagrade srce Sarajeva bodo znane 16. avgusta

Njegov novi film je ljubezenska zgodba, postavljena v čas hladne vojne v 50. letih preteklega stoletja na Poljskem, v Berlinu, Jugoslaviji in Parizu. Med igralci so Tomasz Kot, Joanna Kulig, Agata Kulesza, Jeanne Balibar in Cedric Kahn.

Dobitnike nagrad srce Sarajeva, za katere se med drugim poteguje deset igranih celovečercev, bodo razglasili 16. avgusta.

V programu Open Air, ki tradicionalno pritegne največje število obiskovalcev, si bo mogoče ogledati celovečerec iranskega režiserja Asgharja Farhadija Everybody Knows, ki je letos uvedel filmski festival v Cannesu. Farhadi bo tudi vodil žirijo, ki bo odločala o najboljšem igranem celovečercu v tekmovalnem programu festivala.

Zadnji dan bo Open Air zajel Hollywood

Na sporedu programa Open Air so tudi Wildlife, ki ga podpisuje Paul Dano, Capernaum libanonske igralke in režiserke Nadine Labaki, in Dogman italijanskega režiserja Mattea Garroneja. Glavni igralec Marcello Fonte je za vlogo v slednjem prejel zlato palmo v Cannesu. Upodobil je Marcella, lastnika malega pasjega hotela, ki se ni sposoben upreti lokalnemu nasilnežu v skupnosti na jugu Italije.

Open Air bo na veliko platno povabil tudi francosko-španski film The Angel v režiji Argentinca Luisa Ortege, francosko-belgijsko produkcijo Sink or Swim Francoza Gillesa Lellouchea, zadnji dan festivala 17. avgusta pa bo na ogled hollywoodska uspešnica ameriške režiserke Susanne Fogel The Spy Who Dumped Me.

"Presek najboljših stvaritev v regiji, Evropi in svetu"

Ustanovitelj in direktor sarajevskega filmskega festivala Mirsad Purivatra je dejal, da je program Open Air raznolik in da bo vsak "našel film, v katerem bo užival".

Po njegovih besedah bo sicer izbor 266 filmov različnih žanrov iz 56 držav občinstvu ponudil presek najboljših stvaritev v regiji, Evropi in svetu. To, da se bo na festivalu zvrstilo kar 52 svetovnih premier, pa je po njegovem prepričanju dokaz, da filmarji festivalu zaupajo.

Tekmovalni program: deset filmov iz najširše regije

V tekmovalnem programu igranih celovečercev bo na ogled deset filmov iz najširše regije. Med njimi je bolgarsko-nemško-francoski film Aga v režiji Bolgara Milka Lazarova, ki v divjini zasneženega severa spremlja zgodbo Nanook in Sedne, ki sanjata, da se bosta ponovna srečala s hčerko Ago. V igri za nagrado med celovečerci so med drugim še film Horizon gruzijske režiserke Tinatin Kajrišvili, film One Day, ki ga podpisuje madžarska avtorica Zsofia Szilagyi, in hrvaški film Mali režiserja Antonia Nuića.

V tekmovalnem dokumentarnem programu bodo prikazali 12 filmov, med njimi tudi film Fundamenti slovenskega režiserja Petra Cerovška. Film bo v Sarajevu 14. avgusta doživel svetovno premiero, so povedali pri Slovenskem filmskem centru.

Slovenski film v Sarajevu

V Sarajevu bodo prikazali še nekaj slovenskih filmov. V otroški program TeenArena se je uvrstila družinska komedija Gajin svet režiserja Petra Bratuše, v bosansko-hercegovski program pa še Dober dan za delo režiserja Martina Turka, Rudar scenaristke in režiserke Hanne Slak ter Fountain scenarista in režiserja Gorana Vojnovića.

N. Š.