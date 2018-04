Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V kinu MSU bodo predvajali kratke filme, ki jih je Jasmina Cibic posnela v sklopu projekta NADA v letih 2016 in 2017. Na fotografiji prizor iz kratkega filma NADA Act III: The Exhibition. Foto: Arhiv Jasmine Cibic Dodaj v

Arhitektura kot performativna gesta, kot tekst in kontekst

V zagrebškem MSU-ju filmski večer z Jasmino Cibic

10. april 2018 ob 14:13

Zagreb - MMC RTV SLO

V zagrebškem Muzeju sodobne umetnosti (MSU) bodo danes predstavili trilogijo NADA slovenske umetnice Jasmine Cibic, v katerih avtorica nadaljuje raziskave prostorov arhitekture in ideologije.

"Dela Jasmine Cibic se oblikujejo okoli ideje arhitekture in diskurza. Arhitekturo razume kot performativno gesto, kot tekst in kontekst. Umetnica se osredotoča na raziskavo načina, kako arhitektura odslikava nacionalne ideologije," so zapisali na spletni strani MSU-ja.

Raziskave in popis posebnih lokacij

Po projekciji filmov bosta sledila še pogovor z umetnico in predstavitev publikacije na temo projekta NADA.

V kinu MSU bodo predvajali kratke filme, ki jih je Jasmina Cibic posnela v sklopu projekta NADA v letih 2016 in 2017. Gre za raziskave in popis posebnih lokacij, kot so mestna hiša v Aarhusu, nerealizirani projekt za paviljon Expo 58 Vjenceslava Richterja v Bruslju ter Haus Lange in Haus Esters v nemškem Krefeldu.

Sodelovala je na Beneškem festivalu leta 2013

Umetnica se je v MSU-ju prvič predstavila leta 2016, takrat so predvajali njeno filmsko produkcijo, ki je nastala med letoma 2013 in 2015. Zagrebško občinstvo si je lahko ogledalo projekt, s katerim je sodelovala na Beneškem festivalu leta 2013, kot tudi izbor filmov iz trilogije Spielraum in film The Pavillion iz leta 2015.

