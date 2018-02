Avtorica Dekline zgodbe "ni deležna hollywoodskega glamurja": že pred leti je prodala pravice MGM-u

Margaret Atwood o dobičku in uspehu svojega romana

5. februar 2018 ob 10:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Avtorica Dekline zgodbe Margaret Atwood je razkrila, da je dobiček od po njenem delu posnete serije odšel v roke MGM-a, ki je pred leti posnel film po tem romanu, pri čemer je od pisateljice odkupil avtorske pravice.

Ob tem je Margaret Atwood izpostavila, da "ni imela pogajalskega izhodišča", potem ko je pred skoraj tremi desetletji prodala pravice svojega romana iz leta 1985 za filmsko adaptacijo MGM-u. Televizijska serija ameriškega ponudnika vsebin na zahtevo Hulu je nedvomno ena najuspešnejših serij lanskega leta, tudi z vidika odobravanja kritikov in laične javnosti, ovenčana je bila z več nagradami, med drugim tudi z emmyji in zlatimi globusi.

Prvo sezono Dekline zgodbe boste lahko od konca junija gledali tudi na 1. programu TV Slovenija - na sporedu bo ob sobotah ob 21.30.



V intervjuju za Wealthsimple je pisateljica povedla, da pri televizijski seriji "ne gre za njeno kupčijo", potem ko je prodala pravice medijski družbi MGM, ki je posnela film z zvenečo igralsko zasedbo - v osrednjih vlogah so nastopili namreč Natasha Richardson, Faye Dunaway in Robert Duvall. Film je v kinodvorane prišel leta 1990, pravice pa so bile pozneje prodane družbi MGM Television, ki je sodelovala s Hulujem pri produkciji serije.

"Pravice sem prodala MGM-u leta 1990, da je posnel film – ko so bile televizijske pravice tako prodane Huluju, je denar šel MGM-u," je v intervjuju povedala Atwoodova. "Nismo bili v dobrem pogajalskem položaju. Bila sem angažirana kot izvršna svetovalka, vendar to ni prinašalo veliko denarja. Ljudje menijo, da je vse hollywoodski glamur, odkar se je zgodila televizijska serija, toda to se mi ne dogaja. Je pa vse skupaj podžgalo prodajo knjig, tako da to je to."

Lani tudi Netflixova produkcija

Ime kanadske pisateljice se je znašlo na lestvicah najbolje prodajanih knjig po vsem svetu, vendar k temu ni pripomogla le serija Deklina zgodba. Lani je namreč Netflix po njenem romanu Alias Grace iz leta 1996 prav tako posnel istoimensko serijo. Margaret Atwood je v intervjuju povedala še, da porast prodaje romana Deklina zgodba pripisuje tudi dogajanju okoli volitev v ZDA. Velja pa omeniti, da je Atwoodova skupaj z glavno igralko v seriji Elisabeth Moss producentka prve sezone te ekranizacije.

"Denar je simbol. Sam po sebi nima nobene vrednosti. Ne moreš ga jesti, piti ali si ga obleči," je še dejala. Dodala je, da denar pomeni zanjo predvsem, da se lahko zaneseš sam nase. "Nikoli mi ni bilo rečeno, da bi se morala poročiti z bogatim človekom ter poležavati v negližeju in jesti čokoladke. Zmeraj sem pričakovala, da se bom sama vzdrževala, in zmeraj sem se," je še dejala 78-letna pisateljica.

In še ena ekranizacija njenega dela

Sicer pa je na pohodu že druga sezona Dekline zgodbe, danes precej relevantne upodobitve družbe, v kateri so ženske reducirane na reproduktivne "pripomočke" v fiktivni državi Gilead. Glede na napovedi bo druga sezona tematizirala predvsem nosečnost in to, kaj ta pomeni v totalitarnem režimu distopičnega sveta, v katerem je velika večina populacije neplodna.

Septembra 2016 pa je v javnost prišla novica, da je Atwoodova prodala družbi MGM Television še pravice svojega romana The Heart Goes Last, ki je izšel leto poprej in govori o zakonskem paru, ujetem v družbenem eksperimentu.

