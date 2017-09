Banderas bo upodobil svojega someščana Picassa v novi sezoni serije Genij

Snemanje druge sezone serije seriji National Geographica

12. september 2017 ob 14:05

Deauville - MMC RTV SLO

"Že davno me je očarala življenjska zgodba Pabla Picassa. Tega moškega, ki prihaja iz mojega rojstnega kraja, Malage, izjemno spoštujem," je navdušen Antonio Banderas, ki bo v seriji National Geographica upodobil tega velikega španskega umetnika.

Tudi drugo sezono desetdelne antologijske serije Genij - v prvi smo sledili življenju Alberta Einsteina - podpisujejo izvršni producenti Ken Biller, Brian Grazer, Ron Howard, Ken Biller (ki je tudi scenarist), Francie Calfo in Gigi Pritzker. "Navdušen sem, da sodelujem z National Geographicom, Brianom, Ronom, Kenom in drugimi iz ekipe Genija, saj bomo povedali avtentično zgodbo o enem najbolj inovativnih slikarjev na svetu," je še dejal Banderas.

"Antonio je bil naravna izbira. Prav tako kot Picasso brez zadržkov življenje zajema z veliko žlico, kar pripomore k verodostojnosti, ki si jo želimo doseči," pa je o tej izbiri povedal Ron Howard. "Kot igralec premore izjemno širino, zato vem, da bo znal oživiti genialnega in nekonvencionalnega umetnika." Grazer je dodal: "Antonio je uspešno, z izjemno iskrenostjo in globino, upodobil legendarne osebnosti iz resničnega življenja, od Pancha Ville do Ernesta Cheja Guevare. Veselim se, da bom videl, kako bo interpretiral Picassa."

Genija, ki sta vsak po svoje spreminjala svet

Za Picassa je znano, da sta bili njegovi strasti, narava in neusahljiva želja po ustvarjanju, neločljivo povezani z njegovim osebnim življenjem, v katerem je izkusil burne zakone, številne afere ter nenehno menjavanje političnih in zasebnih zaveznikov. Ves čas je stremel k inovativnosti in premikanju mej umetniškega izražanja. Tako kot Einstein, osrednji protagonist prve sezone Genija, si je tudi Picasso predstavljal svet in ga interpretiral zunaj običajnih okvirjev.

Picasso je ustvaril ogromen umetniški opus, med njegovimi najslavnejšimi umetninami najbolj izstopajo slike Stari kitarist iz njegovega modrega obdobja, ki je zdaj razstavljen v muzeju Umetnostni institut v Chicagu, Guernica, ki je nastala po navdihu nacističnega bombardiranja majhnega španskega kraja z enakim imenom in je na ogled v madridskem Muzeju kraljice Sofije, ter Avignonske gospodične, ki so zdaj razstavljene v Muzeju moderne umetnosti MoMA v New Yorku.

Uspehi prve sezone serije Genij

Prva sezona Genija, v kateri je Einsteina upodobil Geoffrey Rush, je bila pred kratkim deležna desetih nominacij za nagrado emmy - med drugim za najboljšo serijo, najboljšega glavnega igralca v seriji ali filmu in najboljšega režiserja serije. Po vsem svetu si jo je ogledalo več kot 45 milijonov gledalcev in velja za najboljšo novo serijo kanala National Geographic.

Snemanje druge sezone serije Genij načrtujejo v drugi polovici tega leta in bo premierno predvajana v pomladnih mesecih prihajajočega leta.

P. G.