Beneški lev šel v roke Guillerma del Tora za film Oblika vode

Letošnji festival z močno zvezdniško zasedbo

9. september 2017 ob 21:11

Benetke - MMC RTV SLO

Na Lidu se je s podelitvijo nagrad sklenil 74. beneški filmski festival. Žirija z ameriško igralko Annette Bening na čelu je glavno nagrado, zlatega leva, namenila mehiškemu režiserju Guillermu del Toru za film The Shape of Water (Oblika vode).

Fantazijska romantična pravljica, za katero je Del Toro napisal tudi scenarij, naj bi bila z močnim sporočilom upanja nekakšen "protistrup za današnji čas", kot se je izrazil režiser. "Če boste ostali čisti in zvesti samemu sebi, se bodo stvari na neki točki že postavile v red," je dejal in nagrado posvetil mladim mehiškim in latinskoameriškim ustvarjalcem, ki skušajo po svoje oblikovati filmski medij.

Film, v katerem Sally Hawkins igra nemo čistilko, ki se zaljubi v morsko pošast, ki jo ameriška vlada zapre, so kritiki v Benetkah skoraj enoglasno pohvalili in je bil v širšem krogu kandidatov za zmago.

Veliko nagrado žirije, srebrnega leva, je prejel Samuel Maoz za Foxtrot, srebrnega leva za najboljšega režiserja mladi francoski režiser Xavier Legrand s prvencem Jusqu'à la garde, ki je prejel ob tem še leva prihodnosti, zato na odru ni mogel zadržati solz.

Charlotte Rempling nagrada za igro

Nagrado za najboljši scenarij je prejel Britanec Martin McDonagh za svojo hvaljeno črno komedijo Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Trije plakati pred Ebbingom v Missouriju), posebno nagrado žirije pa Warwick Thornton za avstralski vestern Sweet Country (Sladka dežela).

Najboljša igralka je po mnenju žirije britanska veteranka Charlotte Rampling, ki je prepričala z vlogo v filmu Hannah, v katerem igra zapuščeno ženo, medtem ko je nagrado za najboljšo moško vlogo prejel palestinski igralec Kamel El Basha za dramo L'Insulte (Žalitev). V Benetkah vsako leto podelijo tudi nagrado Marcella Mastroiannija za najboljšega mladega igralca - letos je šla ta v roke 18-letnemu Američanu Charlieju Plummerju za izjemno predstavo v filmu Lean on Pete (Nasloni se na Peta).

Nagrado za življenjsko delo sta na festivalu prejeli hollywoodski ikoni Robert Redford in Jane Fonda, ki sta na Lidu predstavljala svoj film Our Souls at Night (Naše duše ponoči).

74. beneški filmski festival je bil najbolj zvezdniški v zadnjih letih, filmi pa so bili močno politično obarvani. Nagrade - vsaj tiste bolj anglosaško obarvane - so se zadnja leta izkazala za kar dober napovednik oskarjev, čeprav se tekma zanje zares začne s festivalom v Torontu, ki se je v tem kanadskem mestu pravkar začel.

K. S.