Burger, Cvitkovič, Naberšnik in Biček z novimi filmi na letošnjem FSF-ju

FSF v jubilejni izdaji tudi s prenovljeno vesno

5. september 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Točno teden dni nas še loči od osrednjega dogodka na domačem filmskem koledarju: Festivala slovenskega filma, ki letos praznuje jubilejno, 20. izdajo. "Glamurja ne ustvarjamo mi," na poizvedovanja o rdeči preprogi odgovarja direktorica Jelka Stergel, "glamur s seboj pripeljejo filmi."

Festival slovenskega filma, ki bo v 20. izdaji med 12. in 16. septembrom potekal v portoroškem Avditoriju, bo ob jubileju ponudil vrsto novosti, med njimi dve žiriji, nov programski sklop Podmladek in prenovljeni kipec vesne. V tekmovalnem programu bodo prikazali 52 filmov, od tega 16 celovečernih.

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica festivala Jelka Stergel, je bilo na letošnji festival prijavljeno rekordno število - kar 186 - filmov; v končni izbor se jih je uvrstila dobra polovica, 96 filmov. V uradnem programu bodo v Portorožu predvajali 84 filmov, 52 tekmovalnih in še 32 preglednih. V spremljevalnem programu bodo v sekciji Podmladek prikazali sedem in v sekciji Posvečeno šest filmov.



Od kod tolikšno število filmov?

Program je lahko tako obsežen zato, kar so vanj uvrščeni vsi filmi ne glede na kaj nastanka, avtorja ali pogoje, v kakršnih so nastali. Edini kriterij pri izboru je bila kakovost. Številčno zožiti festival bi bilo po direktoričinih besedah skoraj nemogoče v času, ko je dostopnost produkcijski sredstev velika, zato je velika tudi produkcija filmskih del. V Sloveniji je nastalo veliko kakovostnih del v neodvisni produkciji, ki so nastala s podporo tudi televizijskega razpisa ali razpisa za AV dela Slovenskega filmskega centra, je še povedala.

Direktorica SFC Nataša Bučar je že uvodoma poudarila, da se moramo zavedati, da je na tako majhnih filmskih tržiščih, kot je slovensko, domača produkcija odvisna predvsem od proračunskih sredstev. Zato je gotovo pomenljiv podatek, da je proračun povprečnega slovenskega filma trenutno statistično najnižji v Evropi.

Festival bo odprl novi film režiserja Marka Naberšnika Slovenija, Avstralija in jutri ves svet - edina satira med filmi v tekmovalnem programu. V njem pa so sicer še celovečerci Košarkar naj bo režiserja Borisa Petkoviča, edini "resnični prvenec festivala - Ksana Dejana Baboseka, Stekle lisice Borisa Jurjaševiča, v Locarnu nagrajena Družina Roka Bička, Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba Matjaža Ivanišina in Rajka Grlića ter Charlatan Magnifique, magnificov portret v režiji Maje Pavlin.

Vanj so vključeni tudi Bila so Titova mesta Amirja Muratovića, Privid Boštjana Slatenška, Codelli Mihe Čelarja, Anina provizija Igorja Šmida, Ivan Janeza Burgerja, Družinica Jana Cvitkoviča, Zadnji ledeni lovci Jureta Breceljnika in Rožleta Bregarja, Rudar Hanne Slak in Vztrajanje Mihe Knifica.

Srednjemetražcev bodo v tekmovalnem programu prikazali pet, kratkih 21, študijskih filmov osem, vanj pa sta vključeni tudi dve manjšinski slovenski koprodukciji.

Letos prvič dve žiriji

Nagrade vesna v različnih kategorijah bosta letos prvič podeljevali dve mednarodni strokovni žiriji, s čimer želijo po besedah direktorice festivala žirijama še v večji meri omogočiti strokovnost.

Žirijo celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov sestavljajo režiserka Jasna Krajinović, profesor in filmski zgodovinar Peter Stankovič ter programski direktor in filmski publicist Zlatko Vidacković. Žirijo za dokumentarne, kratke in študijske filme ter manjšinske slovenske koprodukcije pa sestavljajo igralka Nataša Barbara Gračner, filmska selektorica Maja Malus Azhdari in producent Rok Sečen.

Sekcija Podmladek bo namenjena filmom, ki so jih ustvarili dijaki in šolarji. Kot je poudarila Jelka Stergel, je v zadnjih letih v Sloveniji večji poudarek na filmski vzgoji, rezultat pa so filmi, ki jih lahko predstavijo na nacionalnem filmskem festivalu.

Nova lokacija: filmi na plaži

V sekciji Posvečeno, ki so jo umestili v Kino Plaža, pa bodo prikazali filme ustvarjalcev, ki so pomembno zaznamovali zgodovino filma na Slovenskem. V njej se bodo poklonili Mirjani Borčič, Jožetu Babiču, Františku Čapu, Zvonku Čohu, Milanu Eriču in letošnjemu dobitniku Badjurove nagrade, producentu Franciju Zajcu.

Med novostmi je vodja festivala Tjaša Smrekar izpostavila še Festivalski klub Kempinski, ki bo namenjen druženju filmskih ustvarjalcev, gostov in novinarjev. Tako klub Kempinski kot večerno predvajanje filmov na plaži sta poskusa, kako festival tesneje vpeti v vsakdanje življenje Portoroža (prebivalci občine Piran imajo nenazadnje na predstave prost vstop).

Spremljevalni program pa bo ponudil tudi strokovni program, v katerem je direktorica festivala omenila koprodukcijsko srečanje, ki se bo osredotočilo na avstrijsko kinematografijo. kajti če smo Slovenci v preteklosti že vzpostavili stalne "kanale" za koprodukcije z drugimi državami, denimo s Hrvaško in Italijo, pa z Avstrijo tovrstno sodelovanje nikoli ni steklo. Družina Roka Bička, eden najbolj nestrpno pričakovanih filmov na tem festivalu, je prvi primer celovečerne koprodukcije z Avstrijo in tako svetel zgled za prihodnost.

Nova podoba kipca obeleži prehod iz celuloidnega na digitalni film

Ob jubileju so tudi prenovili celostno podobo festivala in nagrado vesna. Namesto zavitka celuloidnega filma, ki so ga podeljevali do lanskega leta, bo kipec vesne odslej dobesedna navezava na klasični film Vesna: oblikovalka Ivana Potočnik si je zamislila žensko silhueto v krilu z naborki, ki zbuja vtis, kot da "se vzpenja in poplesuje". Kipec je kombinacija motnega in kristalnega stekla, glavna nagrada, vesna za najboljši film, pa bo imela zlato glavo.

