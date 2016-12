Dan po slovesu Carrie Fisher je umrla njena mati Debbie Reynolds

Zaslovela je z vlogo v muzikalu Ples v dežju

Le dan za ameriško igralko Carrie Fisher je v 85. letu starosti umrla njena mama, prav tako igralka Debbie Reynolds.

Novico o njeni smrti je potrdil njen sin Todd Fisher. Kot poroča BBC, ki se sklicuje na ameriške medije, je 84-letno igralko v sredo zadela kap. Odpeljali so jo v bolnišnico v Los Angelesu, kjer je pozneje umrla. "Zdaj je skupaj s Carrie in vsi smo pretreseni," je dejal Fisher in dodal, da je bila sestrina smrt za mater prevelik stres.

Reynoldsova je zaslovela leta 1952 z vlogo v muzikalu Ples v dežju, v katerem je zaigrala z legendarnim Genom Kellyjem. V 50. in 60. letih je posnela vrsto uspešnih muzikalov in komedij, leta 1964 pa je bila tudi nominirana za oskarja v kategoriji najboljša igralka za svojo vlogo v muzikalu The Unsinkable Molly Brown.

Reynoldsova je umrla le dan za hčerko Carrie Fisher. 60-letno Fisherjeva je na božični večer na letalu na letu iz Londona v Los Agneles doživela srčni zastoj in pozneje umrla. Carrie in Todd Fisher sta se rodila v zakonu Reynoldsove z Eddiejem Fisherjem, s katerim se je poročila leta 1955 in se štiri leta pozneje, po tem ko se je zapletel v razmerje z Elizabeth Taylor, ločila. Igralka se je poročila še dvakrat.

Po novici, da je Reynoldsova umrla, se je usul plaz sožalnih sporočil. Igralka Joan Collins je tako zapisala, da je bila "čudovita topla prijateljica in kolegica".

