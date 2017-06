Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Daniel Day-Lewis je od nekdaj slovel po tem, da svoje vloge izbira skrajno selektivno in le redko stopi pred kamero. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Daniel Day-Lewis se poslavlja od filmskega sveta

Igralec je napovedal upokojitev

21. junij 2017 ob 09:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Trikratni oskarjevec, eden najprominentnejših igralcev svoje generacije in najbolj spoštovanih imen Hollywooda, Daniel Day-Lewis, ne bo posnel nobenega filma več.

igralčeva predstavnica za tisk je v torek medijem posredovala izjavo za javnost: "Daniel Day-Lewis ne bo več ustvarjal kot igralec. Globoko je hvaležen vsem svojim sodelavcem in občinstvu, ki ga je spremljalo skozi leta. To je zasebna odločitev in v zvezi z njo ne bo nobenih nadaljnjih izjav."

Ostane nam še en film

V tolažbo na preostane le še eno: za 25. december je napovedana premiera Day-Lewisovega poslednjega filma, uradno še nenaslovljene zgodovinske drame v režiji Paula Thomasa Andersona, s katerim sta posnela že mojstrovino Tekla bo kri (There Will Be Blood). Neuradno zgodovinska drama nosi naslov Phantom Thread, Day-Lewis pa v njej igra modnega oblikovalca, ki v petdesetih letih prejšnjega stoletja v Londonu ustvarja za petične stranke. Igralčeva predstavnica je potrdila, da bo njen varovanec sodeloval pri promociji filma, ki že zdaj, preden ga je kdor koli videl, velja za favorita v naslednji sezoni nagrad.

Enkrat je bil že pripravljen vse odvreči

Daniel Day-Lewis je od nekdaj slovel po tem, da svoje vloge izbira skrajno selektivno in le redko stopi pred kamero. Enkrat se je iz medijskega sveta že umaknil, sredi devetdesetih, in svojo odločitev opisal kot "semi-upokojitev". Posvetil se je svoji "prvi ljubezni", rezbarjenju, se preselil v Firence in se tam lotil tudi čevljarstva. Po petih letih ga je nazaj pred kamere zvabil Martin Scorsese s Tolpami New Yorka: Day-Lewisu je odredil vlogo markantnega voditelja tolpe Williama "Mesarja" Cuttinga.

Še bolj dramatično je igralec na klin obesil gledališko življenje: leta 1989 je odkorakal z odra Narodnega gledališča v Londonu sredi predstave Hamlet, češ da je videl duha svojega očeta. Kasneje je pojasnil, da tega ni mislil čisto dobesedno: "Najbrž sem neposredno po tem res rekel veliko reči in do neke mere sem verjetno vsak večer res videl duha svojega očeta, kajti če ustvarjaš predstavo, kakršna je Hamlet, boš na vse skupaj gledal skozi spekter lastne izkušnje."

