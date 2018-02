Dobro obiskane tudi projekcije slovenskih filmov v dvoranah art kino mreže

Obiskanost filmov v 27 kinodvoranah art kino mreže

16. februar 2018 ob 14:35

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO

V Art kino mreži Slovenije, ki združuje 24 kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, poleg tuje produkcije zavidljive uspehe dosegajo tudi slovenski filmi, saj si je te na 1.081 projekcijah ogledalo 62.977 gledalcev.

Art kino mreža, ki deluje na vseh koncih Slovenije, je nastala z namenom medsebojnega sodelovanja in razvoja kakovostne kinematografije, izmenjavi izkušenj, strokovnega znanja in informacij s področja razširjanja in promocije filmske kulture in filmske vzgoje ter promocije in prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v slovenskih kinematografih.

Člani Art kino mreže Slovenije so pri svojih programskih odločitvah samostojni, vendar pogosto združijo moči pri promociji in koordiniranem prikazovanju izbranih, predvsem slovenskih filmov.

Domača in tuja filmska produkcija

Kot so sporočili iz združenja, ki ima sedež v Slovenj Gradcu, si je lani na skoraj 10.000 filmskih projekcijah na sedežih 27 kinodvoran v 26 slovenskih krajih filme ogledalo več kot 412.000 gledalcev.

Od tega si je slovenske filme na 1.081 projekcijah ogledalo 62.977 gledalcev. Največja lanska uspešnica je mladinski film režiserja Borisa Petkoviča Košarkar naj bo, ki ga je videlo 22.034 gledalcev.

Med tujimi filmi pa je najbolj pritegnil oskarjevski muzikal Dežela La La (La La Land) z Ryanom Goslingom in Emo Stone v glavnih vlogah, saj si ga je ogledalo skoraj 9.000 gledalcev.

P. G.