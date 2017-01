Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Norveški zvezdnik Nicolai Cleve Broch igra Aksla Borgena, ki se po dvajsetih letih vrne v domač kraj, kjer je bil oproščen umora svoje srednješolske ljubezni. Foto: Car Christian Raabe/Promocijsko gradivo Akslova vrnitev odpre stare rane in sovraštvo sorodnikov umorjene Karine. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Drevi na RTV SLO 1: prvi del skandinavske uspešnice Oproščen

Vsak torek ob 20.00

17. januar 2017 ob 11:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na male zaslone prihaja ena od najodmevnejših norveških televizijskih uspešnic zadnjih let. Na prvem programu Televizija Slovenija se bo odvrtel prvi del nadaljevanke Oproščen (Frikjent), v kateri se skandinavski noir spogleduje z eksistencialno dramo, vredne Bergmanove in Ibsenove tradicije.

Zgodba nadaljevanke - spremljate jo lahko ob torkih na 1. programu Televizije Slovenija, vsakokrat ob 20.00 -, pripoveduje o poslovnežu Akslu Nilsenu (igra ga norveški igralec Nicolai Cleve Broch), ki je pred dvajsetimi leti zapustil majhno norveško mesto Lifjord po tem, ko je bil oproščen umora svoje srednješolske ljubezni Karine. Novo življenje si je ustvaril v Maleziji, kjer je uspešen poslovnež, poročen in oče odraščajočega sina. Po vseh teh letih se je vrnil v domači kraj, da bi rešil glavno mestno podjetje Solar Tech pred bankrotom.

Mesto Lifjord je odvisno od podjetja Solar Tech, ki ga vodi odločna Eva Hansteen, mati umorjene Karine, ki se nikoli ni sprijaznila z dejstvom, da je bil Aksel oproščen in ga še vedno vidi kot morilca svoje hčere. Podjetje se znajde v težavah in številna delovna mesta so ogrožena. Eva Hansteen najde azijskega investitorja in ko jih ta obišče, Eva z grozo ugotovi, da je to Aksel. Stare rane se odprejo, njeno sovraštvo je globoko in da bi onemogočila Aksla, je pripravljena "pokopati" podjetje, svojo kariero in družinsko življenje. Čeprav je bil umora oproščen, veliko njegovih someščanov še vedno ne verjame v pravično sodbo in so prepričani, da se je uspel po krivici izogniti roki pravice.

V ospredju protagonisti, ne iskanje krivca

Po besedah scenarista serije Siva Rajendrama Eliassena jih pri snovanju serije ni zanimal toliko kriminalni vidik zgodbe, ampak so se želeli osredotočiti na same like in njihov razvoj. "Želel sem ustvariti karakterno in ne kriminalno dramo," je dejal scenarist, ki je serijo ustvaril skupaj z Anne Bache-Wiig. "Ni me zanimal sam umor oziroma iskanje krivca, ampak borbo posameznika v prizadevanju, da bi ga oprostili, da bi ga družba znova sprejela. Z Anne je sploh nisva zasnovala kot kriminalke in še kakšni dve leti po začetku razvijanja projekta niti sama nisva prišla do krivca."

Prvi del serije v desetih delih bo na sporedu danes ob 20.00.

M. K.