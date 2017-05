Johnny Depp na veliko platno kot "protivirusni" John McAfee

Snemanje filma King of the Jungle

16. maj 2017 ob 13:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodski igralec Johnny Depp bo pred kamero stopil kot John McAfee, ustanovitelj podjetja za protivirusni program, ki ga je preprosto poimenoval McAfee Associates.

Johnny Depp bo v filmu King of the Jungle prevzel torej vlogo svojega prav tako precej razvpitega sodobnika. John McAfee je računalniškovarnostno podjetje ustanovil v drugi polovici 80. let minulega stoletja in sredi naslednjega desetletja prodal svoj večinski delež. Z na novo pridobljenimi milijoni se je preselil v karibsko državo Belize, kjer je kupil vilo, ki je postala prizorišče bučnih zabav v družbi prostitutk.

Od suma umora do kandidature za predsednika

V središče medijske pozornosti je McAfeeja izstrelilo leto 2012, ko je bežal iz svoje nove domovine. Osumljen je bil umora soseda Gregoryja Vianta Faulla, kar pa je milijonar zanikal. Umorjeni je bil med drugim eden izmed pobudnikov pisma, v katerem so se McAfeejevi sosedje pritožili nad psi in varnostniki na njegovem posestvu.

Dobro leto dni po pobegu iz Belizeja so gvatemalske oblasti sporočile, da so McAfeeja pridržale na svojem ozemlju. Tiskovni predstavnik gvatemalskega predsednika Otta Pereza Molina Francisco Cuevas je povedal, da so ga aretirali zaradi nedovoljenega vstopa v državo, v kateri pa je med drugim zaprosil za azil. Kasneje so ga gvatemalske oblasti izpustile in se je vrnil v ZDA.

Tri leta kasneje se je McAfeej ponovno pojavil v medijih, ko se je podal v tekmo za mesto predsednika ZDA.

Scenarij, navdahnjen s člankom

Film bo po pisanju spletnega portala deadline.com, temeljil na članku revije Wired o tem svetovno znanem programerju. Njegov avtor Josuha Davis je v njem opisal McAfeejevo življenjsko pot. Scenarij za film sta na osnovi članka napisala Scott Alexander in Larry Karaszewski, na režiserska stolčka pa bosta sedla Glenn Ficarra in John Requa. Ni pa še znano, kdaj naj bi film King of the Jungle prišel v kinematografe, poroča slovenska tiskovna agencija STA.

