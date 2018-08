Kako bi bil videti Gladiator 2 po scenariju Nicka Cava?

Russell Crowe si je želel nadaljevanja, v katerem bi lahko nastopil

16. avgust 2018 ob 19:13

Los Angeles - MMC RTV SLO, bbc

Avstralski glasbenik Nick Cave je na prošnjo avstralskega igralca Russlla Crowa pred leti spisal scenarij za nadaljevanje filma Gladiator. "Z veseljem sem pisal scenarij, a sem se zavedal, da ga nikoli ne bodo posneli," je dejal frontman skupine The Bad Seeds.

Ob koncu več kot dve uri trajajoče epske sage režiserja Ridleyja Scotta v filmu Gladiator (2000) zlobni cesar Komodus (Joaquin Phoenix) z nekaj besedami povzame celotno zgodbo. "General, ki je postal suženj, suženj, ki je postal gladiator, gladiator, ki se je uprl cesarju. Presunljiva zgodba, a zdaj ljudi zanima, kako se zgodba konča." Gledalci to tudi kmalu izvedo, saj nepremagljivi general-suženj-gladiator Maximus (Russell Crowe) v rimskem Koloseju ubije Komodusa in tako maščuje umor sina in žene ter osvobodi cesarjevo sestro Lucillo (Connie Nielson), nečaka Luciusa (Spencer Treat Clark) in prijatelje gladiatorje, poleg tega pa hkrati izpolni zadnjo željo prejšnjega cesarja Marka Avrelija, saj omogoči, da v Rimu znova "zacveti" demokracija.

Tako ne ostane prav nič, kar bi še moral postoriti in Gladiator je prav gotovo eden izmed filmov, ki ne kliče po nadaljevanju. Leta 2001 je film osvojil pet oskarjev, vključno s tistim za najboljši film in za najboljšo moško vlogo, z vstopnicami pa je zaslužil 457 milijonov dolarjev. Režiserju in glavnemu igralcu tako težko zamerimo, da sta si želela še enkrat požeti takšen uspeh. A težava nastane, ker film v zraku ni pustil ničesar neodgovorjenega, nobenega nerazrešenega zapleta in nobenega logičnega nadaljevanja za presunljivo zgodbo. Kako bi torej lahko Scott in Crowe posnela Gladiatorja 2?

Scott je načrtoval angažirati Johna Logana, ki je bil eden od piscev scenarija pri Gladiatorju, da bi napisal nadaljevanje, ki bi se dogajalo v antičnem Rimu, a brez Crowa in gladiatorjev. Takšna zamisel Crowu ni bila všeč, saj si je želel nadaljevanja, v katerem bi lahko še enkrat zaigral v glavni vlogi, zato je najel drugega pisca scenarija, "odštekanega" pevca in pisca pesmi Nicka Cava, ki je do tedaj spisal en sam scenarij za film, in sicer za Ghosts (Duhove) Johna Hillcoata, je poročal spletni BBC.

Gladiator 2 Nicka Cava

Cavov Gladiator 2 se začne z Maximusom, ki se sprehaja v posmrtnem življenju, kjer razočaran spozna, da ni v zelenem in od sonca obsijanem Eliziju, kjer vlada večna pomlad in prebivajo ljubljenci bogov, pač pa se znajde v deželi nenehnega dežja in sivine. Odpravi se do porušenega templja in tam sreča rimske bogove Jupitra, Marsa in še pet drugih. Povedo mu, da jih je eden od bogov izdal in mu ponudijo, da ga bodo združili z ženo in sinom v Eliziju, če ga ubije. Maximus ga izsledi, a v tistem trenutku je prežarčen nazaj na zemljo v čas po svoji smrti.

Zdaj se zgodba posveti zgodnjim Kristjanom, ki se izmikajo rimskim oblastem. Ne manjka prizor iz Koloseja, kjer novi cesar, Komodusov nečak Lucius, opazuje pomorsko bitko, v kateri sodeluje kakšnih 100 aligatorjev, vse pa vodi v obračun med odporniškimi kristjani, ki jim s pomočjo prijatelja Jube pomaga Maximus, in Luciusovimi legionarji. Cave nato Maximusa pošlje v bitke skozi stoletja, v križarske vojne, obe svetovni vojni, v vietnamsko vojno ter na koncu v Pentagon. Zaključek in hkrati spoznanje zgodbe je, da je Maximus z izbiro oboroženega spopada namesto neagresivnega odpora človeštvo obsodil na večen cikel prelivanja krvi.

Po navedbah Cava je bil Crowe v reakciji na scenarij zelo kratek, dejal je: "Ni mi všeč, prijatelj." Cava negativen odziv ni zmotil. "Z veseljem sem pisal scenarij, čeprav sem se zavedal, da ga ne bodo nikoli posneli," je dejal v enem od intervjujev pred leti.

G. K.