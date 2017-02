Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ko je pred mikrofon stopil Jordan Horowitz, producent Dežele la La, je ekipa Mesečine razumela, da ne gre za nekakšno čudno potegavščino. Foto: Reuters Ovojnica v Beattyjevi roki. v njej je ime najboljše igralke, ki je bila na tisti točki že znana. Foto: Reuters Ryan Gosling (v ozadju) je videti za konkurenčno ekipo še bolj vesel kot za svojo. Foto: Reuters

Kako je razglasitev napačnega zmagovalca povzročila oskarjevski fiasko

Ne krivite prehitro Warrena Beattyja in Faye Dunaway

27. februar 2017 ob 10:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tik preden sta s Faye Dunaway odkorakala na oder, kjer sta podelitev oskarjev sklenila z razglasitvijo najboljšega filma, je Warren Beatty v roke dobil ovojnico. Napačno. V njej je bilo ime najboljše igralke v glavni vlogi, Emme Stone, in pod njim še naslov filma, ki ji je priznanje prinesel: Dežela La La.

Pred milijoni gledalcev je igralec odprl ovojnico, nekaj časa vzdrževal dramatično (ali pa le negotovo) tišino ter nato list predal svoji nekdanji soigralki, ki je razglasila zmago muzikala Dežela La La. Sledil je unikaten zaplet v oskarjevski zgodovini. Ekipa z režiserjem Damienom Chazellom na čelu se je zgnetla na oder in se lotila svojih zahval, a po vrvežu v ozadju je bilo jasno, da je nekaj narobe.



Producent Dežele La La Jordan Horowitz je kasneje v zaodrju pojasnil: "Tipi s slušalkami na glavi so začeli dirjati okrog. Vzeli so kuverto, ki sem jo dobil v roke: v njej je bilo napisano ime Emme Stone. Jasno je bilo, da ni vse v redu. Začeli so iskati ovojnico z najboljšim filmom. Nihče ni vedel, kje je. Nato se je pojavila. Odprli so jo vpričo mene in pisalo je Mesečina, zato sem jo zagrabil. Nekako sem moral popraviti situacijo."

Horowitz se je prebil do mikrofona in razglasil: "Prišlo je do napake. Mesečina, vi ste zmagali za najboljši film. Ne šalim se."

Kaj se je torej zgodilo?

Vpeljana praksa narekuje, da računovodje podjetja PricewaterhouseCoopers sestavijo dva kompleta ovojnic z imeni dobitnikov oskarjev. Med podelitvijo na vsaki strani odra stoji en pomočnik. Ovojnice izmenično podajata podeljevalcev, odvisno od tega iz katere strani zaodrja se podajo pod žaromete.

Brez pojasnil, zaenkrat le opravičila

Zaenkrat še ni uradne razlage, zakaj je Warren Beatty v roke dobil napačen list papirja. Doslej je podjetje PricewaterhouseCoopers podalo le uradno opravičilo: "Iskreno se opravičujemo Mesečini, Deželi La La, Warrenu Beattyju, Faye Dunaway in televizijskim gledalcem za napako, do katere je prišlo med razglasitvijo najboljšega filma. Podeljevalcem je bila pomotoma izročena napačna ovojnica in napaka je bila popravljena takoj, ko smo jo opazili. Trenutno ugotavljamo, kako je do tega lahko prišlo, in globoko obžalujemo, da se je to zgodilo. Cenimo taktnost, s katero so situacijo rešili nominiranci, Akademija, ABC in Jimmy Kimmel."



Zmagoslavje je imelo za ekipo Mesečine grenak priokus. "Videl sem Jordanov obraz in jasno mi je bilo, da se nekaj dogaja," je kasneje obnovil režiser Barry Jenkins. "Prešinilo me je milijon občutkov, ampak vedal sem, da bo to, kar bo povedal, resnica, kajti ozrl se je proti meni in takrat sem ga hotel samo objeti."

"Nisem hotel nekomu nečesa odvzeti"

Tudi igralec Mahershala Ali je imel mešane občutke: "Ko sem videl varnostnike in to, da je bil trenutek zmagovalne ekipe zmoten, me je res zaskrbelo. Razglasitev, da smo zmagali, me je vrgla, in to močno. Nisem hotel iti na oder in nekomu nečesa odvzeti. V takem trenutku je zelo težko občutiti radost." Dodal pa je, da "imamo vsi, ki smo dobili to priznanje, neverjetno srečo. To je nekaj izjemnega."

A. J.