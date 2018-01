Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Velika nagrada žirije med ameriškimi igranimi filmi je šla filmu The Miseducation of Cameron Post, ki ga je režirala Desiree Akhavan in s Cecilio Frugiuelez napisala tudi scenarij po istoimenskem romanu Emily M. Danforth iz leta 2012. Foto: IMDb Velika nagrada žirije za najboljši igrani film svetovne produkcije je šla turškemu filmu Kelebekler (Metulji) režiserja Tolge Karaçelika. Foto: EPA Andrew Heckler je za svoj film Burden prejel nagrado občinstva za najboljši igrani film ameriške produkcije. Foto: EPA Sorodne novice Sundance: Park City odpira vrata neodvisnemu filmu Dodaj v

Kdo je slavil na letošnjem Sundanceu, čislanem festivalu neodvisnega filma?

Sklepno dejanje 34. izvedbe filmskega festivala

28. januar 2018 ob 19:56

Park City - MMC RTV SLO

Na filmskem festivalu Sundance, ki ga je v Park Cityju v ameriški zvezni državi Utah ustanovil Robert Redford in je v celoti posvečen neodvisni filmski produkciji, so ovenčali zmagovalce, pri čemer so bili govori na letošnji podelitvi v primerjavi z lansko bistveno bolj apolitično obarvani.

Na 34. izvedbi festivala Sundance je veliko nagrado žirije med ameriškimi igranimi filmi prejel The Miseducation of Cameron Post. V filmu Desiree Akhavan sledimo skupini mladih homoseksualno usmerjenih kristjanov, ki so podvrženi terapiji z namenom spreobrnitve njihove spolne usmerjenosti.

Gre za film iransko-ameriške v New Yorku rojene in živeče filmarke, v katerem poleg Chloë Grace Moretz igra tudi Sasha Lane, ki smo jo predlani gledali v njeni prvi vlogi v filmu American Honey.

Film Burden, ki ga je režiral Andrew Heckler in govori o Garrettu Hedlundu, članu ku-klux-klana, ki doživlja notranjo preobrazbo, je prejel nagrado občinstva za najboljši igrani film ameriške produkcije.

Med dokumentarci ameriške produkcije pa je žirija veliko nagrado namenila filmu Dereka Doneena Kailash o prejemniku Nobelove nagrade, ki si prizadeva za ukinitev otroškega suženjstva v svoji rodni Indiji.

Za najboljšo režijo igranega filma ameriške produkcije so ovenčali Saro Colangelo za The Kindergarten Teacher, predelavo izraelske drame v kateri v glavni vlogi nastopa Maggie Gyllenhaal.

Velika nagrada žirije za najboljši igrani film svetovne produkcije je šla turškemu filmu Kelebekler (Metulji) režiserja Tolge Karaçelika. Nagrado občinstva za najboljši igrani film svetovne produkcije pa je prejel Den skyldige (Krivec) danskega režiserja Gustava Möllerja.

Za najboljši dokumentarec svetovne produkcije pa je občinstvo izbralo This is Home, v katerem Alexandra Shiva spremlja sirske begunce, ki se poskušajo prilagoditi življenju v ZDA.

Letos precej umirjena podelitev lovorik

V primerjavi z lansko izvedbo festivala, ki je potekal ravno teden dni po predsedniški inavguraciji Donalda Trumpa, so bili govori tako podeljevalcev nagrad kot njihovih prejemnikov letos precej apolitični. Situacija ni bila nič drugačna niti v primerih, da so bili ovenčani filmi, ki pa so se dejansko lotili velikih in perečih vprašanj. Res pa je tudi, da so tehnične težave onemogočile, da bi lahko udeleženci podelitve videli vnaprej posneti zahvalni govor Desiree Akhavan.

In še nekaj številk okoli Sundancea

Letošnja izvedba Sundancea, ki se je sklenila z 28. januarjem, je prinesla 110 celovečercev, od tega jih je 99 na tem festivalu doživelo svetovno premiero. (Sicer so organizatorji letos prejeli kar 13.468 prijav za festival, od tega je bilo 3.901 celovečercev in 8.740 kratkometražcev.) Na ogled so bili filmi iz 29 držav, v 47 primerih je šlo za prvence.

Leta 1985 ustanovljeni Sundance pa ima med filmskimi zanesenjaki poseben status tudi zaradi dejstva, da na njem svetovno premiero pogosto doživijo filmi, ki so kasneje deležni pomembnih lovorik.

