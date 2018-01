Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kendrick Lamar, raper mlajše generacije, ki ga slavijo tako kritiki kot poslušalci, sodeluje pri produkciji glasbe za film Črni panter, ki na velika platna prihaja sredi februarja. Foto: EPA V Črnem panterju spremljamo zgodbo T'Challina, ki se po smrti očeta, kralja Wakade, vrača domov v izolirano in tehnično napredno afriško skupnost, da bi zasedel prestol in postal novi kralj. Glavna vloga je pripadla Chadwicku Bosemanu, ki je kot T'Challin nastopil že v filmu Stotnik Amerika: Državljanska vojna. Foto: EPA Sorodne novice Končno uzremo Črnega panterja: Marvelov prvi afriški superjunak Dodaj v

Kendrick Lamar v Marvelovem svetu: v vlogi producenta glasbe za film Črni panter

Film prihaja v kinodvorane v prihodnjem mesecu

8. januar 2018 ob 19:45

New York - MMC RTV SLO, STA

Raper Kendrick Lamar, ki je sicer zapisan predvsem družbeno zavednemu eksperimentalnemu hiphopu, je prvič prevzel vlogo producenta filmske glasbe.

Kendricka Lamarja (1987) je do širše slave privedel leta 2015 posneti albumom To Pimp a Butterfly, temu pa je lani sledil še en še studijski album, ki ga je naslovil Damn.

Prva skladba že na posluh

Lamar je s pevko SZA (1990) že ustvaril skladbo All The Stars za prihajajoči akcijski film Črni panter, ki ji lahko prisluhnete spodaj. Gre za še eden v vrsti filmov, navdahnjenih po Marvelovih stripovskih junakih. Režijo pa je prevzel Ryan Coogler.

Kendrick Lamar, ki ga slavijo tako kritiki kot poslušalci, sodeluje pri produkciji celotnega albuma s filmsko glasbo za film, ki na velika platna prihaja sredi februarja. Pri tem podvigu je njegov sodelavec Anthony Tiffith - Top Dawg, še navaja francoska tiskovna agencija AFP. Skupaj bosta posnela in izbrala skladbe ter jih nato uvrstila na filmsko kompilacijo.

V Črnem panterju je v ospredju temnopolti superjunak - v filmu namreč spremljamo zgodbo T'Challina, ki se po smrti očeta, kralja Wakade, vrača domov v izolirano in tehnično napredno afriško skupnost, da bi zasedel prestol in postal novi kralj.

Na misiji zagotovitve varnosti naroda

"Tedaj se pojavi star sovražnik in takrat je kraljevi značaj T'Challina oziroma Črnega panterja postavljen na preizkušnjo, saj se znajde v grozovitem spopadu. Ogrožen je tako obstoj Wakande kot celega sveta. Soočen z izdajo in nevarnostmi mora mladi kralj zbrati svoje zaveznike in osvoboditi moč Črnega panterja, da bi premagal svoje sovražnike in omogočil varnosti svojemu narodu in njihovemu načinu življenja," piše v napovedniku filma na spletni strani Koloseja.

Glavnega protagonista upodablja Chadwick Boseman, ki je v tej vlogi že nastopil v filmu Stotnik Amerika: Državljanska vojna v režiji Anthonyja in Joeja Russa.

P. G.