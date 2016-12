Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med januarjem in novembrom so na Kitajskem prodali za 41,4 miljarde jenov (skoraj šest miljard dolarjev) kinovstopnic, kar je 4,4 odstotka več kot leto prej. To je občutno manj od 50-odstotnega poskoka leto prej in je tudi nanižja rast v zadnjem desetletju. Foto: Reuters Na Kitajskem so lani prodali 18,8 odstotka vseh prodanih kinovstopnic na svetu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kitajska filmska industrija krivdo za neuspeh vali na "zlobne kritike"

Polemika je sprožila vročo debato na družabnih medijih

30. december 2016 ob 15:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnja dva konca tedna so se potencialni novi blockbusterji v kitajskih kinematografih odrezali presenetljivo slabo. Kitajska industrija se je v iskanju odgovornega za kilav praznični zaslužek krivdo zvalila na - filmske kritike.

V decembru so bile oči industrije obrnjene na vzhod: studio Legendary Entertainment je predstavil prvo visokoproračunsko hollywoodsko-kitajsko koprodukcijo, spektakel Kitajski zid z Mattom Damonom v glavni vlogi. V premiernem koncu tedna je film na Kitajskem zaslužil pičlih 64,7 milijonov dolarjev. Kitajska romantična drama Na svidenje jutri je v blagajno prinesla 40 milijonov dolarjev, novi akcijski film Jackieja Chana Railroad Tigers pa 31 milijonov dolarjev.

To so povsem solidne številke, ki pa zbledijo v primerjavi z 92 milijoni dolarjev, kolikor je lani v istem času nanesla premiera fantazijske pustolovščine Mojin - poslednja legenda.



So krivi slabi filmi - ali kritiki, ki so filme ocenili?

Po povprečno tridesetodstotni letni rasti v zadnjem desetletju je zaslužek kitajskih kinematografov letos zapadel v mrtvilo. Nepričakovana upočasnitev rasti je v industriji sprožila začudenje - in pozneje tudi potrebo po iskanju krivca. Največkrat navajani razlog je preprost: kitajski filmi z letnico 2016 so bili večinoma precej slabe kakovosti. A pod vprašajem se je znašel še nekdo: filmski kritiki, ki so do tega zaključka narod sploh pripeljali.

Vse tri zgoraj naštete premiere so pospremile v najboljšem primeru mlačne, v najslabšem pa zgrožene recenzije. Douban - kitajska agregatna spletna stran, ki deluje podobno kot Rotten Tomatoes - trenutno Kitajskemu zidu pripisuje 4,9 točke (od desetih), Na svidenje jutri pičlih 3,7 in Railroad Tigers 4,7. Mtime, podobna spletna stran, ima samo za spoznanje višje povprečne ocene. Obe strani upoštevata tako recenzije poklicnih filmskih kritikov kot tudi mnenja "laičnih" filmoljubov, ki so na strani prijavljeni.

V daljšem prispevku za spletno izdajo časnika People's Daily, uradnega glasila partije, se gnev zliva na "zlobne in neodgovorne kritike", ki so napisane samo za pritegovanje pozornosti, v resnici pa povzročajo nepopravljivo škodo ekosistemu kitajske filmske industrije. Časnik izpostavi "presenetljivo nizke" povprečne ocene na treh glavnih agregatnih spletnih straneh in v nadaljevanju namiguje, da so ocene na Doubanu morda zmanipulirane in lažne.

A. J.