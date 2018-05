Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Freddie Mercury (na sliki ni on, ampak Rami Malek!) ni bil samo pevec z markantnim glasom, pač pa tudi avtor nekaterih največjih uspešnic skupine, kot so Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love in We Are the Champions. Prijatelji iz šolskih klopi so se v skupino zbrali leta 1970, 21 let pozneje pa jih je (začasno) razdrla Mercuryjeva prezgodnja smrt. Foto: IMDb Film režira Dexter Fletcher, ki se je predlani dokazal kot režiser komične drame Orel Eddie (še daljšo kariero v Hollywoodu ima kot igralec). Foto: IMDb Prvi napovednik v resnici daje poudarek predvsem na glasbeni katalog skupine; z ogorčenjem bi bilo morda pametno počakati do 2. novembra, ko film prihaja v kinematografe. Foto: IMDb

Lahko Bohemian Rhapsody ujame duha velikega Mercuryja?

Rami Malek je v prvem napovedniku odličen

17. maj 2018 ob 15:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na spletu so se končno pojavili prvi rezultati neskončno dolge, večkrat prekinjene produkcije biografskega filma o vzponu skupine Queen in o njenem frontmanu, Freddyju Mercuryju. V markantnega pevca se je prelevil Rami Malek; po prvih posnetkih se zdi, da dejansko ujame karizmo pokojnega rockerja. A glasne so tudi pritožbe.

V dveh minutah, kolikor traja prvi uradni napovednik, je Rami Malek presenetljivo podoben Freddieju Mercuryju – a gledalce je zmotilo nekaj drugega. Na studio 20th Century Fox se je zgrnila poplava pritožb, da skuša film tako z napovednikom kot z uradnim sinopsisom svojega protagonista "zamaskirati v heteroseksualca".

Producent Bryan Fuller (Ameriški bogovi) je svojo nejevoljo na Twitterju ubesedil takole: "A gre še komu rahlo na živce, da v napovedniku za Bohemian Rhapsody biseksualni/gejevski superzvezdnik Freddy Mercury flirta in poplesuje z žensko, nikjer pa ni nobene sledi o njegovi ljubezni do moških?" Fuller torej upravičeno izpostavi, da napovednik vso pozornost posveti samo pevčevemu odnosu z ženskami; uradni sinopsis filma njegove seropozitivne diagnoze in aidsa sploh ne omeni. Omenjena je le "smrtno nevarna bolezen".

"Dragi 20th Century Fox: ja, bila je smrtno nevarna bolezen, ampak bolj natančno je bil aids," je še tvitnil. "Kot posledica splonih odnosov z moškimi. Bolj se potrudite."

Številni tviteraši se z njim glasno strinjajo. Eden od tvitov se denimo glasi: "Kar imejte svojo biografijo Queenov. Freddie Mercury je bil gej in je umrl za aidsom. Če to pometete pod preprogo, da bi bil vaš film bolj prebavljiv, je to odvratno. Bil je eden od nas in zasluži si, da se mu poklonimo."



Freddie Mercury je imel romantične zveze tako z moškimi kot z ženskami, a svojega zasebnega življenja nikoli ni izpostavljal javnosti. Šele nekaj ur pred smrtjo leta 1991 je uradno potrdil vse glasnejše govorice: da je zbolel za aidsom. Kljub temu je njegova prezgodnja smrt – star je bil samo 45 let – povečala ozaveščenost javnosti o tej bolezni. Mercury je še danes svetovna legenda, ne samo zaradi svoje nesporne nadarjenosti, ampak tudi kot kvirovska ikona.

Poleg izjemne karizme na odru se je ponašal tudi s štirioktavnim glasovnim razponom. V zasebnem življenju pa je bil Mercury bojda pravo nasprotje svoje odrske prezence: bil je sramežljiv in zadržan, še posebej v krogu ljudi, ki jih ni dobro poznal.

Film bo, tako uradni sinopsis, "popisal vrtoglavi vzpon benda z njihovimi pesmimi in revolucionarnim zvokom, njihov skorajšnji razpad, ko je Mercuryjev življenjski slog ušel izpod nadzora, in zmagoslavno vrnitev na predvečer Live Aida". Film je najprej režiral Bryan Singer, a ga je po hitro utišanem škandalu zamenjal Dexter Fletcher. Poleg Ramija Maleka bodo člane antologijske britanske zasedbe upodobili še Ben Hardy (kot bobnar Roger Taylor), Gwilym Lee (kot kitarist Brian May) in Joe Mazzello (kot basist John Deacon). Lucy Boynton bo pred kamero Mary Austin, Mercuryjeva dolgoletna prijateljica in zaupnica.

A. J.