Mati!, Aronofskyjevo tuljenje v luno

Upa si tvegati več kot večina sodobnikov

6. september 2017 ob 17:35

"Črni labod je nastajal 10 let, Noe 20 let, film Mati! pa sem izlil iz sebe v petih dneh," je povedal ameriški režiser Darren Aronofsky pred uradno premiero svojega novega filma, ki je spet razdelil občinstvo.

Aronofskyjemu so se v Benetkah pridružili še člani igralske ekipe Jennifer Lawrence, Javier Bardem in Michelle Pfeiffer, ki so se morali po pričakovanjih spopadati z vprašanji okrog interpretacije filma. Po prvi novinarski konferenci filma Mati! je bilo namreč jasno, da nad filmom še zdaleč niso vsi navdušeni, s tem pa je Aronofsky ustvaril še en film, ki si upa tvegati malce več kot večina današnje ameriške kinematografije. A 48-letni režiser je ob tem poudaril, da je prav to tisti odziv, ki ga išče pri gledalcih.

"Smisel filma Mati! je njegova skrivnostnost - da nenehno preseneča občinstvo, da gledalci ne vedo, v katero smer bo film šel. Občinstvo se ne sme nikoli počutiti varno, ker se tudi lik, ki ga igra Jennifer, ne počuti varno. Občinstvo mora občutiti njeno perspektivo." Pa ga morebitne negativne kritike vsaj ganejo? "Veliko različnih načinov je, kako se ljudje zabavajo in okus ima veliko vlogo pri tem. Se mi pa zdi smešno, da bo prav danes ob tretji uri zjutraj polna luna, zato lahko rečem, da je film Mati! moje tuljenje v luno. Ta film je močan koktejl. Vedno se najdejo ljudje, ki jim to ni všeč, in to je v redu. Mati! je kot vožnja z vlakom smrti - nanj pojdite samo, če ste gotovi, da boste na njem lahko zdržali več krogov."

Pripoved, ki se zdi kot blodnja

V filmu smo postavljeni v dom pisatelja (Javier Bardem) in njegove soproge (Jennifer Lawrence). Nekega dne ju začne obiskovati neznanec (Ed Harris), ki se predstavi kot ortopedski kirurg, kmalu pa se mu pridruži še njegova žena (Michele Pfeiffer). Obisk se postopoma sprevrže v dolgotrajno bivanje pri zakoncema in kmalu postane jasno, da bo zaradi tega začel trpeti njun zakon.

Glavna odlika filma je njegovo alegorično pripovedovanje, saj si je dom, v katerem prebiva par, možno interpretirati na več načinov. Z nekaj tovrstnimi ugibanji so novinarji dražili tudi režiserja, a ta ni hotel iti predaleč v izdajanju odgovora, kaj film zares sporoča. "Za izhodišče sem vzel motiv dóma. Večino bojev v naših življenjih bijemo z našimi sosedi, kljub temu, da vemo, da ima nekaj, kar se zgodi v Pekingu, vpliv na to, kar se zgodi v New Yorku. Delovni naslov filma, ki smo ga uporabili kot nekakšno kodo, ker nismo želeli izdati vsebine, je bil ‘Šesti dan’. Preverite, kaj to pomeni v Svetem pismu, pa boste videli, v katero smer smo razmišljali pri ustvarjanju filma."

Se je pa po drugi strani Aronofsky z veseljem razgovoril o vplivih pri ustvarjanju filma Mati! "Velik vpliv name je imel Bunuelov film Angel uničenja (1962), ki je preko alegorije doma prikazal celotno družbeno strukturo. Tu je tudi krasna otroška knjiga z naslovom The Giving Tree (1964) pisateljice Shele Silverstein, pa francoska ljudska pripovedka z naslovom Blue Bird (1697). A nobena od teh zgodb ni neposredno vplivala name, le na dan so prišle kot nekakšne vročične sanje. Nastanek tega filma se je zgodil na zelo nezavednem nivoju, zato se tudi pripoved filma zdi kot blodnja."

Gledalci naj se ne obremenjujejo s "pravo" interpretacijo

Igralska ekipa je bila na novinarski konferenci zaradi diskusije o interpretacijah filma nekoliko v ozadju, vseeno pa so njeni člani z novinarji delili nekaj svojih razmišljanj. Jennifer Lawrence, od lani sicer dekle režiserja Aronofskyja, je povedala: "Lik, ki ga igram v filmu Mati! je popolnoma drugačen od česarkoli, kar sem počela do sedaj. Odprl mi je dostop do neke druge plati sebe, s katero do sedaj nisem bila v stiku. Pred snemanjem filma smo tri mesece intenzivno vadili in Darren mi je pomagal najti to plat sebe. Vsekakor pa je bilo težko. Ta vloga je bila največ, kar sem kdajkoli potegnila iz sebe v kakšnem svojem filmu."

Pa takšen alegoričen način pripovedovanja kaj spremeni način, kako se pripravlja na vlogo? "Ko smo danes zjutraj odgovarjali na vprašanja na intervjujih, so me vprašali, ali to, da delaš film s takšno izrazito alegorično platjo, vpliva na mojo igro. Odgovor je - ne. Moja naloga je samo, da poiščem resnico svojega lika." Lawrenceova je ob tem potrdila, da bo projekt z Amy Schumer, o katerem se je v zadnjem času veliko govorilo, dejansko šel v produkcijo.

Podobno kot Aronofsky, je tudi Javier Bardem gledalcem predlagal, naj se ne obremenjujejo z "pravo” interpretacijo filma, temveč naj sledijo svojim lastnim. "Ta film ima veliko branj in gledalec si mora izbrati tisto, ki mu najbolj odgovarja. Alegorija ni pomembna. Ni pomembno, ali je ta hiša zgolj dom ali pa predstavlja nebesa ali kaj drugega. Ravno to, da ima pripoved toliko slojev, doda k bogastvu zgodbe."

Na koncu je besedo spet dobil Aronofsky, ki je podal nasvet mladim filmarjem. "Ko sem imel 20 let, še sploh nisem vedel, kaj je to snemanje filmov. Najbolj pomembno je biti vztrajen. Moraš vzeti zgodbo, ki se ti zdi pomembna. Filmov ne smeš delati za širše občinstvo, temveč samo zase."

Kot večino ameriških ekip na filmskih festivalih je tudi tokratno doletela prošnja, naj komentirajo trenutno stanje v ZDA. Aronofsky je odgovoril: "ZDA so trenutno mrzličen prostor. En dan podpremo pariški sporazum, osem mesecev kasneje pa se iz njega že umaknemo. A to je po eni strani tudi dobro. Zdaj vsaj vemo, kdo je naš sovražnik in ker vemo to, ga lahko napademo."

Film Mati! v distribuciji podjetja Karantanija v slovenska kina prihaja že 28. septembra.

Iz Benetk Matic Majcen