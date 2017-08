Memphis: V vrtincu zaradi rasistične vsebine umaknili s kinosporeda

Sporni hollywoodski klasiki priljubljenost pada

28. avgust 2017 ob 11:39,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 11:41

Memphis - MMC RTV SLO

Filmski klasiki V vrtincu iz leta 1939 že dolgo očitajo romantizirane prikaze suženjstva in ameriškega Juga v 19. stoletju, v luči aktualnih dogodkov v ZDA pa je za mnoge dokončno postala nesprejemljiva.

Zdaj so se v zgodovinsko pomembnem kinu Orpheum v središču Memphisa v zvezni državi Tennessee odločili, da bodo končali 34-letno tradicijo prikazovanja tega filma, v katerem sta glavni vlogi prevzela Clark Gable in Vivien Leigh, v okviru njihove poletne serije hollywoodskih klasik, in to prav zaradi njegove "neprimerne" vsebine, torej neprikritega rasizma.

Ukrep so v omenjenem kinu sprejeli po kritikah, ki so se nanje usule po zadnjem predvajanju 11. avgusta, po naključju je bila to prav noč, ko se je v Charlottesvillu v Virginii zgodil shod belih nacionalistov s krvavim zaključkom. Več predstavnikov memphiške skupnosti se je oglasilo na Facebook strani Orpheuma, V vrtincu so označili za rasistični film s podtoni, ki nakazujejo na večvrednost bele rase.

Žaljiva vsebina za veliko domačinov

"Kot organizacija, katere poslanstvo je zabavati, izobraževati in razsvetljevati skupnosti, ki jim služi, v Orpehumu ne moremo več prikazovati filma, ki je tako žaljiv do velikega dela lokalnega prebivalstva," je v odzivu na kritike zapisal Brett Batterson, predsednik tega kina, v intervjuju za Commercial Appeal pa povedal še, da odločitev o prenehanju prikazovanja filma ni bila zgolj neposredna posledica dogodkov v Charlottesvillu, čeprav je seveda tehtnico prevesiti v to smer pomagalo tudi javno nasprotovanje. "O ustreznosti so se porajala vprašanja že leta poprej. A vihar na družbenih medijih je dosegel svoj namen." Dodal je še, da je priljubljenost filma v zadnjih letih tako ali tako upadla, pritegnil je vse manj gledalcev.

V vrtincu je bil za čas prihoda v kina prava senzacija: 238-minutni romantični ep, ki se odvija na sužnjelastniški južnjaški plantaži, je postavil več rekordov, zgodovinska prelomnica pa je bilo tudi dejstvo, da je šel eden izmed osmih oskarjev v roke temnopolte igralke Hattie McDaniel, in sicer za najboljšo stransko vlogo. (A prav njena stereotipna upodobitev črnske dekle - "mammy" - je eden od spornih elementov filma.) Čeprav film še danes velja za hollywoodsko klasiko, ki je pomagala utrditi status Leighove (v vlogi južnjaške lepotice Scarlett O'Hara) in Gablea (utelesil je šarmerja Rhetta Butlerja) med največjimi filmskimi zvezdniki v zgodovini tovarne sanj, je nedvomno veliko prispeval k utrjevanju mitov iz časa državljanske vojne in stereotipov o srečnih, pogosto komičnih likih sužnjev ("happy darkies"). Kot se je izkazalo kasneje, so se že davnega 1939 producenti zavedali rasističnih prvin filma, ki so ga priredili po knjižni uspešnici Margaret Mitchell in so bili že v času snemanja večkrat v sporu s predstavniki borcev za pravice temnopoltih.

A. K.