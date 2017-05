Moreči razlog za lepo cvetje v Cannesu

Poostreni varnostni ukrepi pred začetkom festivala

16. maj 2017 ob 18:41

Cannes - MMC RTV SLO/Reuters

Promenada v Cannesu je tik pred uradnim odprtjem festivala urejena do zadnje podrobnosti. Štiristo orjaških cvetličnih loncev, ki so jih mestne oblasti namestile v zadnjem hipu, pa nima (samo) estetske vloge: pomagali naj bi preprečiti morebitni teroristični napad v času prestižne prireditve.

Letošnji canski festival je prvi po lanskem grozljivem terorističnem napadu v Nici. Julija je napadalec 19-tonski tovornjak zapeljal v množice, ki so praznovale dan padca Bastilje, in pri tem ubil 80 ljudi.

Visoki cvetlični lonci na promenadi v Cannesu, ki odraslemu moškemu sežejo približno do ramen, naj bi služili kot diskretna različica betonske pregrade, silno koristne, če bi se kaj takega ponovilo v Cannesu.

Policija si je priskrbela tudi 160 metrov nazobčanih verig, ki se jih uporablja za ustavljanje tovornjakov, vpoklicala dodatne sile in rekrutirala civilistične prostovoljce, ki morajo poročati o vsakem "sumljivem dogajanju". Dogajanje na rivieri nadzoruje tudi približno 550 varnostnih kamer. "To je najgostejša mreža kamer v Franciji. V Cannesu imamo po eno kamero na vsakih 140 prebivalcev," se je pohvalil Yves Daros, načelnik lokalne policijske postaje.

Francija je v stanju nenehne pripravljenosti že od novembra 2015, ko sta usklajena strelski in bombni napad v Parizu pokončala 130 ljudi in jih ranila skoraj 400. Še prejšnji mesec je v središču prestolnice pod streli padel policist, kar je bil najnovejši napad v seriji nasilnih dejanj islamističnih skrajnežev.

Zvezde si ne morijo privoščiti izostanka

Francoska policija sicer pred začetkom najprestižnejšega evropskega filmskega festivala ne zaznava nobenih specifičnih groženj, res pa je, da v Cannesu pričakujejo še več zvezdnikov kot ponavadi. V Francijo potuje malo morje hollywoodskih težkokategornikov, tudi Will Smith in Nicole Kidman.



Ameriški filmski kritik Scott Roxborough, ki je že v Cannesu, opaža, da se ljudje zavedajo povečanega tveganja, da pa to nikogar ni odvrnilo od obiska. "Zvezdnike morda malce skrbi, da morajo na festival, kjer niso stoodstotno prepričani o svoji varnosti, ampak ker gre pri velikih studiih za denar in posel, to najbrž prevaga tehtnico."

Policijski načelnik poudarja, da kljub strogim varčevalnim ukrepom v javni upravi varovanje ni eno od tistih področij, kjer bi skušali prihraniti kak evro. "Dežava je letos prispevala več sredstev kot kadar koli prej," miri Daros. Festival v Cannesu se začne jutri, 17. maja, sklene pa 28. maja.

A. J.